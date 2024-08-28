Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу

Работодатели периодически размещают вакансии со странными заголовками, но не всегда за этим кроются сверхъестественные обязанности. Так, доставщик радости на проверку оказывается курьером, а оформитель роллов — поваром-сушистом. Но есть действительно интригующие предложения для людей с действительно редкими функциями.