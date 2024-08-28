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Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу

Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу

28 августа 2024, 11:43
Фото: 1MI
Рынок труда порой поражает своими вакансиями, о самых необычных предложениях в Новосибирске рассказали аналитики платформы «Авито Работа».

Работодатели периодически размещают вакансии со странными заголовками, но не всегда за этим кроются сверхъестественные обязанности. Так, доставщик радости на проверку оказывается курьером, а оформитель роллов — поваром-сушистом. Но есть действительно интригующие предложения для людей с действительно редкими функциями.

«Наверняка многие слышали про переворачивателя пингвинов или обнимателя панд. На платформе „Авито Работа“ тоже публикуют необычные вакансии. В Новосибирске они тоже есть», — рассказала Atas.info региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий.
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Из актуальных вакансий можно выделить предложение для няни енотов — кипера по уходу за животными в Новосибирске. Ему предлагают сменный график 2/2, бесплатное питание и заработок от 25 тысяч до 45 тысяч рублей в зависимости от отработанных смен.

В Кольцово требуется детский тренер по брейку с опытом, которому обещают оплату 700-1000 рублей в час и компенсацию расходов на общественный транспорт.

Кандидат с опытом спортивных походов и знанием английского может поработать в Республике Алтай гидом-экскурсоводом в юрточном кемпинге и сопровождать туристов на пеших маршрутах.

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Также в Новосибирске требуются:

  • повар блюд уйгурской кухни;
  • креативный дизайнер для разработки бизибордов по развитию мелкой моторики у детей;
  • опытный эндуро-инструктор в мотошколу;
  • тренер по чирлидингу, которому нужно развивать направление с нуля;
  • инструктор-преподаватель по подготовке промышленных альпинистов.
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Ранее новосибирцы рассказали, сколько готовы потратить на подготовку своего чада к школе.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Работа#Вакансии#Трудоустройство
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