Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Работодатели периодически размещают вакансии со странными заголовками, но не всегда за этим кроются сверхъестественные обязанности. Так, доставщик радости на проверку оказывается курьером, а оформитель роллов — поваром-сушистом. Но есть действительно интригующие предложения для людей с действительно редкими функциями.
«Наверняка многие слышали про переворачивателя пингвинов или обнимателя панд. На платформе „Авито Работа“ тоже публикуют необычные вакансии. В Новосибирске они тоже есть», — рассказала Atas.info региональный представитель «Авито Работы» в Сибири Екатерина Салостий.
Из актуальных вакансий можно выделить предложение для няни енотов — кипера по уходу за животными в Новосибирске. Ему предлагают сменный график 2/2, бесплатное питание и заработок от 25 тысяч до 45 тысяч рублей в зависимости от отработанных смен.
В Кольцово требуется детский тренер по брейку с опытом, которому обещают оплату 700-1000 рублей в час и компенсацию расходов на общественный транспорт.
Кандидат с опытом спортивных походов и знанием английского может поработать в Республике Алтай гидом-экскурсоводом в юрточном кемпинге и сопровождать туристов на пеших маршрутах.
Также в Новосибирске требуются: