«Отдых начался с расстройства желудка»: туристы отравились отельной едой в Турции

Туристы пытались решить ситуацию, обратившись к туроператору с просьбой переселить их в другой отель, но предложенный вариант не устроил их из-за высокой доплаты. «Наш тур стоил 140 тысяч рублей — понятно, что это не 300 тысяч, но и не 50. Мы ожидали получить качественный отдых, а в итоге получили испорченные каникулы», — сетует Сергей.