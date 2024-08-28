«Отдых начался с расстройства желудка»: туристы отравились отельной едой в Турции

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Отдых, который должен был стать идеальным, оказался настоящим испытанием для многих гостей отеля Beldibi Beach Hotel 4* в Кемере, Турция. Туристы, остановившиеся в этом четырехзвездочном отеле, все чаще высказывают недовольство качеством услуг, а особенно — питанием. И говорят, что отель явно не тянет на четыре звезды.
Ольга, туристка из Новосибирска, рассказала Atas.Info, что ее отдых в Кемере начался с проблем. В первые же дни она почувствовала, что еда в отеле не соответствует стандартам, ожидаемым от четырехзвездочного курорта.
«Я сразу заметила, что блюда были либо пресными, либо пережаренными, — говорит сибирячка. — Но самое страшное произошло позже, когда я провела два дня в номере с температурой и тошнотой, явно отравившись местной пищей».
Проблемы с питанием отмечают и другие отдыхающие. Сергей, который приехал в отель с женой и маленьким ребенком, рассказывает, что их семья также столкнулась с отравлением. На четвертый день отдыха все трое почувствовали себя плохо.
«Мы сидим с температурой и расстройством желудка, и это уже не тот отдых, который мы ожидали», — цитирует мужчину TourDom.
Сергей подозревает, что причиной могло стать некачественное питание в ресторане отеля, где на завтрак туристам предлагали лишь вареные яйца, сыр и хлеб.
«Такое меню, особенно для ребенка, просто неприемлемо, и многие гости, особенно те, кто приехал с детьми, откровенно возмущены», — добавляет мужчина.
По словам туристов, ассортимент блюд в ресторане крайне скуден даже в формате «всё включено». На обед и ужин предлагались лишь жареные овощи и арбуз, что вызвало волну недовольства среди постояльцев. После жалоб гостей меню немного изменилось, но улучшения были незначительными: добавились картофель с мелко порезанными котлетами и макароны с курицей.
Однако проблемы отеля касаются не только питания. Сергей также выразил беспокойство по поводу состояния бассейна, который, по его словам, был маленьким, грязным и мутным.
«Это просто болото, а не бассейн», — подытоживает он, предполагая, что вода в бассейне могла стать еще одной причиной проблем со здоровьем у его семьи.
Туристы пытались решить ситуацию, обратившись к туроператору с просьбой переселить их в другой отель, но предложенный вариант не устроил их из-за высокой доплаты. «Наш тур стоил 140 тысяч рублей — понятно, что это не 300 тысяч, но и не 50. Мы ожидали получить качественный отдых, а в итоге получили испорченные каникулы», — сетует Сергей.
Юристы напоминают, что туристы имеют право на компенсацию за некачественные услуги. Чтобы добиться справедливости, необходимо предоставить доказательства несоответствия предоставленных услуг заявленным: фотографии и видео, показывающие плохое состояние еды и условий проживания, а также медицинские документы, подтверждающие факт отравления.