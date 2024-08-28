atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Что имеют права требовать ученики

Раскрыты шесть ситуаций, когда в школе будет прав ребенок, а не учитель

28 августа 2024, 07:48
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Что имеют права требовать ученики

О законных правах ребенка в школе напомнили родителям из Новосибирской области

Учителя не имеют права просить с родителей деньги на школьные нужды, сообщили в Госдуме.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин назвал ряд запретов, когда школы не имеют права делать по отношению к детям и родителям. Законы распространяются как на жителей Новосибирской области, так и на людей из других регионов России.

Выгонять из-за сменной обуви. Ребенку можно сделать лишь замечание из-за отсутствия сменки.

Требовать справку. Если ребенок пропустил уроки по семейным обстоятельствам, то справка как подтверждение болезни для этого не нужна.

Сборы денег на нужды школы. Никто не вправе с вас требовать деньги, так как учебное заведение должно само обеспечить для учеников все необходимые вещи: учебники, техника, уборка, ремонт и прочее.

На дорогие тетради жалуются новосибирские школьники Екатерине Мизулиной
Узнать подробнее

Не отпускать ребенка в туалет. Это является грубым нарушением, если педагог не отпускает школьника по нужде, предлагая дождаться перемены. Ученик может выйти в любой момент и не важно, запретил ли ему учитель.

Не разрешать телефоны. Гаджеты действительно нельзя использовать, но только на уроках, пишет «Газета». Что касается перемен, то запрета никакого здесь нет.

Опоздания. Если ребенок опоздал на урок, то ставить ему плохую оценку учитель не имеет права. Оцениваться должны только знания. Выгонять с урока тем более нельзя. А вот замечание сделать можно.

Самые скандальные школы 2024 года назвали в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Составлен антирейтинг из пяти худших школ НовосибирскаНовые предметы и запреты: что изменится в школах с 1 сентябряК делу о поборах в новосибирской школе подключилась прокуратура
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Школьники#Госдума#Запрет#Учителя
Подпишитесь
10-летний школьник пытался задушить ребенка во дворе дома в Новосибирске
Сегодня, 06:56
Названы подробности взрыва в доме под Новосибирском — началась проверка
Сегодня, 05:23
Упавшего с 5-го этажа кота чудом спасли неравнодушные — трогательное видео
Сегодня, 04:53
Кусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского
Сегодня, 01:53
Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин
Сегодня, 01:42
Сотрудницу склада судят за нападение на журналистов и разбитую камеру в Новосибирске
Вчера, 11:45