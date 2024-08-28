Раскрыты шесть ситуаций, когда в школе будет прав ребенок, а не учитель

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Депутат Государственной думы Никита Чаплин назвал ряд запретов, когда школы не имеют права делать по отношению к детям и родителям. Законы распространяются как на жителей Новосибирской области, так и на людей из других регионов России.
Выгонять из-за сменной обуви. Ребенку можно сделать лишь замечание из-за отсутствия сменки.
Требовать справку. Если ребенок пропустил уроки по семейным обстоятельствам, то справка как подтверждение болезни для этого не нужна.
Сборы денег на нужды школы. Никто не вправе с вас требовать деньги, так как учебное заведение должно само обеспечить для учеников все необходимые вещи: учебники, техника, уборка, ремонт и прочее.
Не отпускать ребенка в туалет. Это является грубым нарушением, если педагог не отпускает школьника по нужде, предлагая дождаться перемены. Ученик может выйти в любой момент и не важно, запретил ли ему учитель.
Не разрешать телефоны. Гаджеты действительно нельзя использовать, но только на уроках, пишет «Газета». Что касается перемен, то запрета никакого здесь нет.
Опоздания. Если ребенок опоздал на урок, то ставить ему плохую оценку учитель не имеет права. Оцениваться должны только знания. Выгонять с урока тем более нельзя. А вот замечание сделать можно.