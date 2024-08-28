Сенатор Цеков не обнаружил ничего антипатриотичного в сериале про Байдена в России

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам, в беседе с «Ридусом» прокомментировал начало съемок российского сериала «Гудбай», в котором президент США Джо Байден попадет в российскую провинцию. Он не увидел ничего антипатриотичного в том, чтобы снимать фильм о президенте недружественной страны. Он считает, что «в этой войне очень много другой несуразицы». Сенатор добавил, что никаких ограничений в этом плане в России нет.