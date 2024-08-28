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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:51

Сенатор Цеков не обнаружил ничего антипатриотичного в сериале про Байдена в России

28 августа 2024, 09:49
Цеков отметил, что не видит в этой идее ничего антипатриотичного и добавил, что подобных ограничений в России нет. По его словам, у российской культуры в современных условиях есть другие, более серьезные проблемы.

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам, в беседе с «Ридусом» прокомментировал начало съемок российского сериала «Гудбай», в котором президент США Джо Байден попадет в российскую провинцию. Он не увидел ничего антипатриотичного в том, чтобы снимать фильм о президенте недружественной страны. Он считает, что «в этой войне очень много другой несуразицы». Сенатор добавил, что никаких ограничений в этом плане в России нет.

По словам Цекова, у российской культуры в современных условиях есть более серьезные проблемы, чем фильм про Байдена, который может так и не дойти до зрителя. Среди проблем он назвал огромные гонорары звёзд и «засилье иностранщины» в русском языке.

Телеканал ТНТ начал съемки сериала «Гудбай» о приключениях Джо Байдена в России. По сюжету американский лидер тайно посещает РФ, чтобы оценить действие санкций. У него воруют деньги и документы, и Байдену приходится работать учителем английского, чтобы заработать на билет в США.

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