Сенатор Цеков не обнаружил ничего антипатриотичного в сериале про Байдена в России

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам, в беседе с «Ридусом» прокомментировал начало съемок российского сериала «Гудбай», в котором президент США Джо Байден попадет в российскую провинцию. Он не увидел ничего антипатриотичного в том, чтобы снимать фильм о президенте недружественной страны. Он считает, что «в этой войне очень много другой несуразицы». Сенатор добавил, что никаких ограничений в этом плане в России нет.
По словам Цекова, у российской культуры в современных условиях есть более серьезные проблемы, чем фильм про Байдена, который может так и не дойти до зрителя. Среди проблем он назвал огромные гонорары звёзд и «засилье иностранщины» в русском языке.
Телеканал ТНТ начал съемки сериала «Гудбай» о приключениях Джо Байдена в России. По сюжету американский лидер тайно посещает РФ, чтобы оценить действие санкций. У него воруют деньги и документы, и Байдену приходится работать учителем английского, чтобы заработать на билет в США.