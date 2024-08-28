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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Работа с детьми требует особого подхода и навыков

Топ-3 неочевидных вакансий для новосибирцев, кто любит детей — сколько платят

28 августа 2024, 13:04
Фото: 1MI
Работа с детьми требует особого подхода и навыков
Профессии, связанные с воспитанием детей, требуют не только глубоких знаний и навыков, но и особого подхода. Накануне 1 сентября эксперты «Авито Работы» рассказали Atas.info о самых актуальных предложениях.

Помимо учителей, в список трех самых востребованных профессий к 1 сентября вошли воспитатель, логопед и швея.

Воспитатель

В Новосибирске ищут воспитателя с опытом работы более года. Кандидату готовы предложить до 70 тысяч рублей в месяц при гибком рабочем графике. В обязанности сотрудника будет входить уход и присмотр за детьми и работа с другими воспитателями. Работодатель готов предложить скидки в компании, питание и подарки детям на праздники.

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Логопед

В Новосибирске компания готова нанять логопеда с опытом работы более года. Кандидату предложат зарплату до 80 тысяч рублей в месяц при неполном рабочем дне. В обязанности будущего сотрудника будет входить занятия с детьми от 3 лет и старше. Компания готова предоставить не только высокую достойную зарплату, но и бесплатное обучение.

Швея

Швее готовы предложить до 120 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне. Работодатель ищет кандидата, в обязанности которого будет входить пошив школьной одежды и работа с трикотажными изделиями. Компания готова предоставить компенсацию проезда от дома до работы, униформу и скидки в компании.

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Также аналитики подсчитали, сколько новосибирцы зарабатывают на площадке «Авито» — смотрим и завидуем.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Дети#Вакансии#Трудоустройство
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