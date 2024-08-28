Топ-3 неочевидных вакансий для новосибирцев, кто любит детей — сколько платят

В Новосибирске компания готова нанять логопеда с опытом работы более года. Кандидату предложат зарплату до 80 тысяч рублей в месяц при неполном рабочем дне. В обязанности будущего сотрудника будет входить занятия с детьми от 3 лет и старше. Компания готова предоставить не только высокую достойную зарплату, но и бесплатное обучение.