Туристы опасаются, что S7 начнёт рассаживать семьи

В последние дни в авиационных телеграм-каналах и на форумах начали появляться сообщения о том, что авиакомпания S7 Airlines якобы начала рассаживать пассажиров из одной брони на разных местах. По мнению пользователей, такая практика может касаться тех, кто приобрел билеты по базовому тарифу. Некоторые предполагают, что S7 Airlines могла взять пример с «Победы» и «Уральских авиалиний», которые таким образом стимулируют спрос на платные услуги выбора места. Кстати, ранее мы рассказывали о том, как не наткнуться на овербукинг во время путешествий на самолете.