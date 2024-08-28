Туристы опасаются, что S7 начнёт рассаживать семьи

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В последние дни в авиационных телеграм-каналах и на форумах начали появляться сообщения о том, что авиакомпания S7 Airlines якобы начала рассаживать пассажиров из одной брони на разных местах. По мнению пользователей, такая практика может касаться тех, кто приобрел билеты по базовому тарифу. Некоторые предполагают, что S7 Airlines могла взять пример с «Победы» и «Уральских авиалиний», которые таким образом стимулируют спрос на платные услуги выбора места. Кстати, ранее мы рассказывали о том, как не наткнуться на овербукинг во время путешествий на самолете.
Эти опасения подкрепляются скриншотом онлайн-регистрации на рейс, выполняемый на самолете Embraer 170, где многие кресла уже заняты, а пассажиры одной брони не могут выбрать соседние места. Однако стоит отметить, что на самолетах малой вместимости, таких как Embraer 170, ситуация с местами может быть сложной из-за ограниченного количества доступных кресел. Вполне возможно, что к моменту регистрации пассажирам просто не оставалось других вариантов для бесплатного выбора места, сообщает портал TourDom.ru.
Тем не менее, сами туристы в своих обсуждениях выражают сомнение в том, что такая практика могла бы стать массовой. Многие пассажиры приводят свои примеры недавних полетов с S7 Airlines, где не сталкивались с рассадкой, даже при покупке билетов по базовому тарифу.
По информации от телеграм-каналов, представители S7 Airlines опровергают наличие каких-либо алгоритмов, которые могли бы рассаживать пассажиров на разные места. В компании утверждают, что представленный скриншот — это всего лишь технический баг, а не намеренная практика.
Кстати, недавно S7 запустила новые авиарейсы до Ферганы, Узбекистан. Также из Новосибирска скоро появится новое направление — до Тбилиси, Грузия.