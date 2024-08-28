Ученые изучили образцы льда Гималайских гор

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По информации newkhakasiya.online, исследователям удалось идентифицировать и классифицировать более 1,7 тысячи геномов вирусов, что в 50 раз больше, чем объем имеющихся данных о вирусах, добытых из ледников.
Микроорганизмы, найденные в ледяных массивах Гималайских гор, не являются угрозой для живой природы, растений и людей, но в прошлом они оказывали значительное воздействие на экосистему, регулируя ее метаболизм. Изучая вирусы, возраст которых колеблется от 160 до 41 тысячи лет, ученые установили, как менялись сообщества микроорганизмов в зависимости от климатических условий. В холодные периоды сообщества вирусов в леднике Гулия были сходными, в то время как в периоды потеплений наблюдалась уникальная комбинация видов вирусов.
Специалисты подчеркнули, что вирусы, обнаруженные в леднике Гулия, не встречаются в других местах планеты.