Упавшего с 5-го этажа кота чудом спасли неравнодушные — трогательное видео

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Инцидент произошел утром 28 августа. На козырек балкона 3-го этажа упал кот. Он пролетел два этажа вниз и чудом остался на препятствии. Помочь самостоятельно хозяйка ему не могла и позвала на помощь спасателей.
Сначала животное хотели вызволить с помощью сачка, но не получалось, затем пришлось прибегнуть к альпинистскому снаряжению. Кот без проблем пошел в руки к спасателям. Четвероного спасли от повторного падения.
Хозяйка поблагодарила спасателей и призналась, что относится к коту, как к члену семьи. Вместе они живут уже 13 лет. Животное является ценной памятью о ее погибшем муже.