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Животное спасли

Упавшего с 5-го этажа кота чудом спасли неравнодушные — трогательное видео

28 августа 2024, 04:53
Фото: 1MI
Животное спасли

Упавшего с 5-го этажа кота спасали в Новосибирске

В Новосибирске проводили спасательную операцию кота, который случайно выпал из окна многоквартирного дома, подробности рассказали в МАСС.

Инцидент произошел утром 28 августа. На козырек балкона 3-го этажа упал кот. Он пролетел два этажа вниз и чудом остался на препятствии. Помочь самостоятельно хозяйка ему не могла и позвала на помощь спасателей.

Сначала животное хотели вызволить с помощью сачка, но не получалось, затем пришлось прибегнуть к альпинистскому снаряжению. Кот без проблем пошел в руки к спасателям. Четвероного спасли от повторного падения.

Хозяйка поблагодарила спасателей и призналась, что относится к коту, как к члену семьи. Вместе они живут уже 13 лет. Животное является ценной памятью о ее погибшем муже.

Видео: МАСС

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