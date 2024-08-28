В России могут смягчить наказания за ненасильственные преступления

С начала 2022 года наблюдается рост числа дел, связанных с вымогательством в соцсетях, при этом наказания за такие действия часто оказываются суровее, чем за более серьезные преступления, такие как убийства или изнасилования. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева направила запрос президенту, чтобы устранить эту несправедливость. Ее предложение поддержали как ученые, так и адвокаты. В Госдуму уже переданы предложения по гуманизации наказаний.