В России могут смягчить наказания за ненасильственные преступления

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 08:06
С начала 2022 года наблюдается рост числа дел, связанных с вымогательством в соцсетях, при этом наказания за такие действия часто оказываются суровее, чем за более серьезные преступления, такие как убийства или изнасилования. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева направила запрос президенту, чтобы устранить эту несправедливость. Ее предложение поддержали как ученые, так и адвокаты. В Госдуму уже переданы предложения по гуманизации наказаний.
Ева Меркачева начала поднимать вопрос о шантаже в Telegram в конце прошлого года, указывая на то, что такие действия квалифицируются как вымогательство, что приравнивает их к особо тяжким преступлениям. Она предложила пересмотреть правоприменительную практику, чтобы облегчить наказания за такие преступления.
Споры сосредоточены вокруг статьи 163 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за требование денег под угрозой распространения компрометирующих сведений. Однако специалисты считают, что применять эту статью к ситуациям с Telegram-каналами неправильно. Правоохранительные органы и суды трактуют размещение информации в соцсетях как «длящееся деяние», полагая, что информация продолжает распространяться, пока публикация доступна. Поэтому предложение удалить пост за деньги рассматривается как вымогательство, даже если публикация уже состоялась.
Доктор юридических наук и профессор МГЮА Константин Ображиев, изучив материалы множества уголовных дел, пришел к выводу, что требование денег за удаление информации нельзя рассматривать как шантаж. По аналогичному мнению высказываются и практикующие адвокаты. Татьяна Пашкевич, член Адвокатской палаты Москвы, уточнила, что если потерпевший обращается к администратору Telegram-канала с просьбой удалить уже размещенную негативную информацию, это не следует считать вымогательством под угрозой распространения, так как информация уже распространена.
На 14-м Конгрессе уголовного права обсуждали необходимость изменения квалификации дел о Telegram-вымогательстве. Было отмечено, что если потерпевший готов сам заплатить за удаление негативного контента, действия администраторов Telegram-канала не следует считать вымогательством. В противном случае, если предлагают заплатить за удаление контента, дело следует рассматривать по статье 179 УК о принуждении к сделке.
Таким образом, необходимость изменений в правоприменительной практике признана как научным, так и адвокатским сообществом. СПЧ подготовил предложения по гуманизации законодательства, которые уже переданы в Госдуму. Ожидается, что в ближайшее время будут внесены поправки в Уголовный кодекс, пишет 360.ru.