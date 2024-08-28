Вновь сорвано строительство затопляемого парка «Каменка» в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Затопляемый парк «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска не будет сдан в текущем году. Муниципалитет начал процедуру расторжения контракта с подрядчиком, ООО «ПСК „Развитие“, поскольку компания постоянно отставала от графика работ.
«Сейчас необходимо точно оценить объем и качество выполненных работ, в сжатые сроки подготовить техзадание на корректировку проектной документации. Затем приступим к отбору нового подрядчика для завершения проекта в 2025 году», — заявила вице-мэр Ксения Антонова.
Кроме того, отсутствие в проекте системы ливневой канализации, приведет к тому, что необходимо будет разрабатывать новую документацию, добавила чиновница.
Первоначально парк, который назвали «уникальным», должны были сдать осенью 2023 года. Однако ООО «ПСК „Развитие“ не справилось с объемом работ. Власти не стали менять подрядчика, новым сроком сдачи парка назвали 31 августа.
Парк строят в рамках федеральной программы, суммарное финансирование составляет почти 400 миллионов рублей. Это один из самых дорогих проектов в благоустройстве Новосибирска.