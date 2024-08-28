Вновь сорвано строительство затопляемого парка «Каменка» в Новосибирске

Затопляемый парк «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска не будет сдан в текущем году. Муниципалитет начал процедуру расторжения контракта с подрядчиком, ООО «ПСК „Развитие“, поскольку компания постоянно отставала от графика работ.