atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Пистолет

Вскрылись новые детали убийства полицейского в новосибирском селе Яркуль

28 августа 2024, 06:29
Фото: 1MI
Пистолет
Уголовный процесс продолжается в Новосибирской области по факту убийства в селе Яркуль: выяснились новые детали, о которых стало известно во время суда.

Наташу Матюхину, которой было 14 лет, убили 14 лет назад. По данным следствия, пьяные полицейские сбили ее на машине, добили и скрыли факт преступления. Тело не найдено до сих пор.

Но судят правоохранителей по другому делу: за убийство Владимира Поторокина в 2013 году. В материалах дела говорится, что мужчина мог стать свидетелем первого убийства, о чем он сказал полицейским и те, вероятно, его убили, пишет КП-Новосибирск. Тело сибиряка скрыли.

Во время разбирательств стало известно, что свидетелем убийства был еще один полицейский, который вез машину с Поторокиным. Этот факт должностное лицо скрыло, потому что соучастником был его начальник. Еще одно заседание суда назначено на сентябрь.

Двух экс-полицейских будут судить за убийство мужчины в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Пятого полицейского задержали по делу об убийстве Наташи Матюхиной под НовосибирскомНовосибирский полицейский угрожал следователю по делу об убийстве Наташи МатюхинойПоиски убитой полицейскими 14-летней Наташи Матюхиной прекращены под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#18+
Подпишитесь
На дорогие тетради жалуются новосибирские школьники Екатерине Мизулиной
Сегодня, 02:15
Кусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского
Сегодня, 01:53
Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин
Сегодня, 01:42
Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына
Вчера, 12:42
Сотрудницу склада судят за нападение на журналистов и разбитую камеру в Новосибирске
Вчера, 11:45
В топ-10 антирейтинга по доступности детских садов попала Новосибирская область
Вчера, 09:12