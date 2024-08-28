Вскрылись новые детали убийства полицейского в новосибирском селе Яркуль

Но судят правоохранителей по другому делу: за убийство Владимира Поторокина в 2013 году. В материалах дела говорится, что мужчина мог стать свидетелем первого убийства, о чем он сказал полицейским и те, вероятно, его убили, пишет КП-Новосибирск. Тело сибиряка скрыли.