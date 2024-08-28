Вскрылись новые детали убийства полицейского в новосибирском селе Яркуль

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Наташу Матюхину, которой было 14 лет, убили 14 лет назад. По данным следствия, пьяные полицейские сбили ее на машине, добили и скрыли факт преступления. Тело не найдено до сих пор.
Но судят правоохранителей по другому делу: за убийство Владимира Поторокина в 2013 году. В материалах дела говорится, что мужчина мог стать свидетелем первого убийства, о чем он сказал полицейским и те, вероятно, его убили, пишет КП-Новосибирск. Тело сибиряка скрыли.
Во время разбирательств стало известно, что свидетелем убийства был еще один полицейский, который вез машину с Поторокиным. Этот факт должностное лицо скрыло, потому что соучастником был его начальник. Еще одно заседание суда назначено на сентябрь.