atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Женщина пострадала

Взрыв газа в жилом доме — пострадала пенсионерка: что известно

28 августа 2024, 04:07
Фото: ГУ МЧС
Женщина пострадала

Пенсионерка пострадала при взрыве газа в доме в Новосибирской области

В жилом доме случился хлопок, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Инцидент произошел в утреннее время 28 августа. В селе Маршанское, что в Каргатском районе, случился хлопок. В дом проводили газ, не закрутили вентиль на трубе. Пенсионерка затопила печку, в итоге прогремел хлопок.

Жилище было разрушено. Женщину вытащили из завалов до приезда МЧСников. Ей оказывали помощь и госпитализировали в больницу с ожогами. Дом восстановить больше не возможно. Внутри сейчас куча обломков.

Пожарные спасли кота из другого горящего дома: животное дрожало от испуга.

Стала известна причина «взрыва» в частном доме в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирец заживо сгорел при пожаре на даче — названа причина происшествияБойцы МЧС спасли двух женщин при пожаре в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Газ#Взрыв#Каргат
Подпишитесь
На дорогие тетради жалуются новосибирские школьники Екатерине Мизулиной
Сегодня, 02:15
Кусающийся Никита Кологривый сыграет в фильме скандального политика Жириновского
Сегодня, 01:53
Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин
Сегодня, 01:42
Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына
Вчера, 12:42
Сотрудницу склада судят за нападение на журналистов и разбитую камеру в Новосибирске
Вчера, 11:45
В топ-10 антирейтинга по доступности детских садов попала Новосибирская область
Вчера, 09:12