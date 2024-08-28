Взрыв газа в жилом доме — пострадала пенсионерка: что известно

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Инцидент произошел в утреннее время 28 августа. В селе Маршанское, что в Каргатском районе, случился хлопок. В дом проводили газ, не закрутили вентиль на трубе. Пенсионерка затопила печку, в итоге прогремел хлопок.
Жилище было разрушено. Женщину вытащили из завалов до приезда МЧСников. Ей оказывали помощь и госпитализировали в больницу с ожогами. Дом восстановить больше не возможно. Внутри сейчас куча обломков.
Пожарные спасли кота из другого горящего дома: животное дрожало от испуга.