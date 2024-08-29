14-летнюю девочку нашли мертвой под Новосибирском

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Несовершеннолетняя жительница поселка Коченево пропала 27 августа. С того момента ее искали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В итоге ее нашли мертвой, сообщили поисковики на своих страницах в соцсетях.
Тело подростка обнаружили 29 августа. При каких обстоятельствах она погибла, не уточняется.
В следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что начали проверку по факту смерти девочки.
Ранее стало известно, что семья с 9-месячным ребенком загадочно пропала в Новосибирске.