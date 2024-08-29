atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Умерла 14-летняя девочка

14-летнюю девочку нашли мертвой под Новосибирском

29 августа 2024, 12:52
Фото: 1MI
Умерла 14-летняя девочка
Девочку-подростка, которую искали несколько дней, нашли мертвой.

Несовершеннолетняя жительница поселка Коченево пропала 27 августа. С того момента ее искали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В итоге ее нашли мертвой, сообщили поисковики на своих страницах в соцсетях.

Тело подростка обнаружили 29 августа. При каких обстоятельствах она погибла, не уточняется.

В следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что начали проверку по факту смерти девочки.

Ранее стало известно, что семья с 9-месячным ребенком загадочно пропала в Новосибирске.

Читайте также:
4-летний мальчик пропал вместе с мамой в Новосибирске — они могли скрыться на машинеПропал на воде: водолазы ищут тело утонувшего мужчины в НовосибирскеПропавшего в лесу молодого парня нашли мертвым под Новосибирском
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Смерть#Лизаалерт#Подросток
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Сегодня, 07:15
Жители Новосибирска начали активно скупать мотоциклы
Сегодня, 10:58
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском
Сегодня, 07:27
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Сегодня, 07:13
Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу
Вчера, 11:43
Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в обычном дворе — можно ли его есть?
Вчера, 11:25