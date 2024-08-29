15 тысяч гостей посетили международный фестиваль курорта Сбера «Манжерок»

Насыщенная программа шла пять дней, с 21 по 25 августа. Международный фестиваль «Большой Алтай» прошел впервые, организатором выступил алтайский курорт Сбера. На 5 дней «Манжерок» стал местом единения народов Большого Алтая. Театр, музыка, кино, фотовыставки и гастрономия объединили больше 500 артистов из России, Китая, Монголии, Киргизии и Казахстана. Программа включала более 70 мероприятий .