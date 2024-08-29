15 тысяч гостей посетили международный фестиваль курорта Сбера «Манжерок»

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
Насыщенная программа шла пять дней, с 21 по 25 августа. Международный фестиваль «Большой Алтай» прошел впервые, организатором выступил алтайский курорт Сбера. На 5 дней «Манжерок» стал местом единения народов Большого Алтая. Театр, музыка, кино, фотовыставки и гастрономия объединили больше 500 артистов из России, Китая, Монголии, Киргизии и Казахстана. Программа включала более 70 мероприятий .
Ключевое место на фестивале занял театр. В программе 10 постановок, среди которых кукольные, светотеневые и моноспектакли, а также постановки, вошедшие в лонг-лист театральной премии «Золотая Маска». Зрители увидели спектакли «Долгин» бурятского академического театра драмы, «Подарок» тувинского государственного театра кукол. Настоящим открытием фестиваля стала постановка «Маадай — Кара» национального драматического театра. Спектакль «Стрелок Большой Палец» артисты монгольского театра «Гэр» из Улан-Батора разыграли в монгольской юрте.
Музыкальная программа собрала тысячи слушателей. Концерты предали теплую атмосферу вечерам на фестивале. На сцену вышли, как молодые коллективы, так и давно известные.
Международный фестиваль представил множество интерактивных площадок. Среди них — мастер-класс по монгольской каллиграфии, площадка с национальной кухней.
Генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин рассказал, что в фестиваль станет регулярным.
«На следующий фестиваль мы планируем расширить географию участников. Мы хотим, чтобы к нам приезжали и делились традициями, культурой и своими особенностями. Планируем объединить все народы на курорте „Манжерок“ и создать тюркскую колыбель», — сказал Владимир Щербинин.
Масштабный мультижанровый фестиваль «Большой Алтай» прошел при поддержке правительства Республики Алтай и в партнерстве с дипломатическими представительствами стран-участников Большого Алтая.