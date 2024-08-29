150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается

Главная задача сибирского виноградаря — хорошо укрыть растения на зиму, чтобы они не вымерзли. Для этого агроном-пенсионер использует специальные траншеи и короба. Побеги высажены по краям, а осенью их укладывают внутрь, накрывая сверху утеплителем и специальной пленкой. Основное — сохранить культуру в относительном тепле до снега, плотный слой которого уже не даст погибнуть винограду от мороза. Толщина снежного покрова в 50 сантиметров надежно защищает даже от экстремального холода.