150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Сидорович всю жизнь занимался разведением малины. После окончания новосибирского сельхозинститута попал по распределению в Барабинский плодово-ягодный питомник, где работал главным агрономом. Потом перебрался в поселок Мичуринский под Бердском, где располагалась Новосибирская опытная плодово-ягодная станция. Начинал с должности бригадира, а на пенсию вышел из кресла директора.
Говорит, что никогда в голову не приходило разводить виноград. Началось все практически случайно: бывшая коллега, изучавшая возможность промышленного выращивания винограда в сибирских условиях, предложила посадить в огороде два саженца сорта «Краса Севера». И начал Анатолий Степанович ухаживать за ними из любопытства — выживут или нет.
«Это однозначно не сибирская культура! Совершенно. Это южная культура. Виноград в переводе на русский язык — это солнечная ягода», — говорит садовод, стоя под хмурым августовским небом.
Однако первые две лозы укоренились и пошли в рост. А у Сидоровича проснулся научный интерес — какие сорта будут не просто выживать в холодном климате, но и давать обильный урожай. И превратил свой огород в опытный сельскохозяйственный полигон.
«Вот почему 150 сортов? Это болезнь широко открытых глаз. Как так — в Ростове есть виноград, а в Сибири нет. Ну вот, так и пошло. Сложно, но можно», — улыбается Анатолий Сидорович.
Главная задача сибирского виноградаря — хорошо укрыть растения на зиму, чтобы они не вымерзли. Для этого агроном-пенсионер использует специальные траншеи и короба. Побеги высажены по краям, а осенью их укладывают внутрь, накрывая сверху утеплителем и специальной пленкой. Основное — сохранить культуру в относительном тепле до снега, плотный слой которого уже не даст погибнуть винограду от мороза. Толщина снежного покрова в 50 сантиметров надежно защищает даже от экстремального холода.
«В позапрошлом году у меня здесь, на участке, было минус 52 градуса. Одна ночь такая, а потом 46-47 градусов. И вот снег — это самое настоящее одеяло, которое спасает все», — объясняет собеседник.
Справится в одиночку с огромным хозяйством уже сложно, помогает сын Вячеслав. Обычно в сезон в огороде собирают 800-900 килограммов ягоды. Но этот год выдался неудачным — заморозки в конце мая подпортили планы садоводов. Так что мало сохранить плантацию зимой, важно еще не открыть ее раньше времени.
А вот вода не является определяющим фактором. Анатолий Сидорович специально поливает свои посадки только один раз, на зиму.
Один из любимых сортов садовода — «Розовый супер». Он дает обильные гроздья и отлично подходит как для изготовления вина. «Кишмиш запорожский», «Пуро», «Королек», «Сфинкс», «Надежда Баксайская» — о своей коллекции разнообразных видов пенсионер готов рассказывать часами.
Какие-то виды винограда собирают уже в конце августа, но основной урожай ждут к середине сентября. Из этих ягод можно делать вино. Однако полностью созревают не все сорта — такие идут в переработку, то есть, на изготовление компотов или кваса. Часть ягод энтузиасты сушат, часть замораживают.
А рядом с домом стоят ровные ряды небольших саженцев.
«Мы же популяризируем виноград в Сибири, поэтому и распространяем саженцы. Без этого никак, — говорит Анатолий Сидорович. — Я написал книгу по выращиванию, и люди активно интересуются, поэтому и выращиваем саженцы, чтобы каждый мог посадить у себя в огороде и попробовать. Хоть это и непросто, конечно».
Интересы Анатолия Сидоровича не ограничиваются одним только виноградом. В огороде можно встретить гигантские огурцы и яблоневое дерево, которое плодоносит сразу восемью сортами яблок. Отдельная гордость — ежевичные кусты с такими огромными ягодами, что даже не верится, как такое вообще возможно. А недавно увлекся разведением улиток. Буду, говорит, в рестораны, на радость гурманам поставлять.