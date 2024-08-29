71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В начале осени в Арбитражный суд Новосибирской области поступили два исковых заявления: одно на сумму 60,3 млн рублей, а другое на 11,4 млн. Заявителем выступает городское управление муниципального строительства, ответчиком является компания ООО ПКФ «Агросервис».
Согласно условиям контракта образовательное учреждение на 1100 мест должно быть передано в эксплуатацию до конца марта 2027 года за общую стоимость около 1,9 млрд рублей. Причины подачи исков неизвестны, но, скорее всего, имеют отношение к работе подрядчика. Решение по этому вопросу будет принято в ходе судебного процесса.
Компания ПКФ «Агросервис» специализируется на выполнении государственных и муниципальных заказов. Ее портфель проектов включает такие объекты, как планетарий и волейбольный центр «Локомотив-Арена».
Другого подрядчика оштрафовали за срыв строительства новосибирской дороги — он потерял миллион рублей.