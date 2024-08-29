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С подрядчика требуют десятки миллионов

71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске

29 августа 2024, 07:13
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
С подрядчика требуют десятки миллионов
От строительной компании, занимающейся возведением школы в Клюквенном микрорайоне Новосибирска, требуют вернуть 71 миллион рублей, говорится в картотеке Арбитража.

В начале осени в Арбитражный суд Новосибирской области поступили два исковых заявления: одно на сумму 60,3 млн рублей, а другое на 11,4 млн. Заявителем выступает городское управление муниципального строительства, ответчиком является компания ООО ПКФ «Агросервис».

Согласно условиям контракта образовательное учреждение на 1100 мест должно быть передано в эксплуатацию до конца марта 2027 года за общую стоимость около 1,9 млрд рублей. Причины подачи исков неизвестны, но, скорее всего, имеют отношение к работе подрядчика. Решение по этому вопросу будет принято в ходе судебного процесса.

Компания ПКФ «Агросервис» специализируется на выполнении государственных и муниципальных заказов. Ее портфель проектов включает такие объекты, как планетарий и волейбольный центр «Локомотив-Арена».

Другого подрядчика оштрафовали за срыв строительства новосибирской дороги — он потерял миллион рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Строительство#Арбитражный суд#Контракт#Иски
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