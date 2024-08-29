71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске

Согласно условиям контракта образовательное учреждение на 1100 мест должно быть передано в эксплуатацию до конца марта 2027 года за общую стоимость около 1,9 млрд рублей. Причины подачи исков неизвестны, но, скорее всего, имеют отношение к работе подрядчика. Решение по этому вопросу будет принято в ходе судебного процесса.