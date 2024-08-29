Авиакомпанию «Победа» проверят на безопасность полетов

Недавно телеграм-канал Baza опубликовал анонимное сообщение от имени командира воздушного судна, работающего в «Победе». В своем обращении пилот рассказал, что руководство компании требует от экипажей жестко экономить топливо во время выполнения рейсов. Более того, самолеты, по его словам, заправляют без учета возможных отклонений от курса. Это создает риск нехватки авиакеросина в случае необходимости облета грозы или другого опасного метеорологического явления.