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Published Сегодня, 12:01

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Самолет авиакомпании «Победа»

Авиакомпанию «Победа» проверят на безопасность полетов

29 августа 2024, 12:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Самолет авиакомпании «Победа»
Ространснадзор готовится провести проверку авиакомпании «Победа» на предмет соблюдения правил безопасности полетов. Поводом для инспекции стала жалоба одного из пилотов.

Недавно телеграм-канал Baza опубликовал анонимное сообщение от имени командира воздушного судна, работающего в «Победе». В своем обращении пилот рассказал, что руководство компании требует от экипажей жестко экономить топливо во время выполнения рейсов. Более того, самолеты, по его словам, заправляют без учета возможных отклонений от курса. Это создает риск нехватки авиакеросина в случае необходимости облета грозы или другого опасного метеорологического явления.

Инсайдер отметил, что такая экономия вызывает у пилотов постоянный стресс, но открыто обсуждать эти вопросы с руководством опасно — можно лишиться премии.

Авиакомпания «Победа» оперативно отреагировала на распространение информации, заявив, что изложенные в сообщении факты не соответствуют действительности и являются фейком. «При прогнозировании сложных метеоусловий или в часы наибольшей загруженности аэродромов предусматривается дополнительное топливо», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Однако ответ компании не удовлетворил Ространснадзор. Ведомство планирует провести тщательную проверку авиакомпании, чтобы выяснить, соблюдаются ли установленные нормы безопасности. Если нарушения будут обнаружены, к «Победе» могут быть применены соответствующие санкции.

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