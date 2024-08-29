atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:24

Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Дождь

Дождь и холод ожидаются в дни школьных линеек 1 и 2 сентября

29 августа 2024, 02:24
Фото: 1MI
Дождь

Какой будет погода 1 и 2 сентября в Новосибирске, рассказали синоптики

В Новосибирской области в День знаний будет прохладно, но не пасмурно: такой прогноз представили синоптики.

Все линейки пройдут в 2024 году не 1 сентября, а 2, в понедельник. Перенос связан с выходным днем.

По данным world-weather, утром 1 сентября станет весьма прохладно: до +7, но днем и вечером потеплеет до +14. В ночь на 2 сентября похолодает до +9, а утром до +6, так что школьникам явно нужно взять с собой ветровку, к тому же, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12.

Ru-meteo обещает днем в воскресенье +17, а в понедельник до +15. Будет облачно, но без дождя.

«Яндекс. Погода» прогнозирует пасмурное утро 1 сентября, до +15 днем. Дождя 2 сентября ждать не стоит, потеплеет максимум до +15.

Также синоптики представили полный прогноз на сентябрь — месяц будет дождливым.

Раскрыты шесть ситуаций, когда в школе будет прав ребенок, а не учитель
Узнать подробнее
Читайте также:
Самые скандальные школы 2024 года назвали в НовосибирскеСоставлен антирейтинг из пяти худших школ НовосибирскаНовосибирский губернатор поручил проверить готовность школ к новому учебному году
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Погода#Прогноз#Школа#Осень#Школьники#Линейка
Подпишитесь
Жирафы в скором времени могут стать новыми звездами Новосибирского зоопарка
Сегодня, 01:32
На просьбу отремонтировать авто по гарантии клиент новосибирского салона получил пулю
Сегодня, 01:37
Какие выплаты могут получить родители на подготовку детей к школе в 2024 году
Вчера, 12:42
Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу
Вчера, 11:43
Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в обычном дворе — можно ли его есть?
Вчера, 11:25
Вновь сорвано строительство затопляемого парка «Каменка» в Новосибирске
Вчера, 09:01