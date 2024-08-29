Дождь и холод ожидаются в дни школьных линеек 1 и 2 сентября

По данным world-weather, утром 1 сентября станет весьма прохладно: до +7, но днем и вечером потеплеет до +14. В ночь на 2 сентября похолодает до +9, а утром до +6, так что школьникам явно нужно взять с собой ветровку, к тому же, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12.