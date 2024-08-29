Дождь и холод ожидаются в дни школьных линеек 1 и 2 сентября

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Все линейки пройдут в 2024 году не 1 сентября, а 2, в понедельник. Перенос связан с выходным днем.
По данным world-weather, утром 1 сентября станет весьма прохладно: до +7, но днем и вечером потеплеет до +14. В ночь на 2 сентября похолодает до +9, а утром до +6, так что школьникам явно нужно взять с собой ветровку, к тому же, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12.
Ru-meteo обещает днем в воскресенье +17, а в понедельник до +15. Будет облачно, но без дождя.
«Яндекс. Погода» прогнозирует пасмурное утро 1 сентября, до +15 днем. Дождя 2 сентября ждать не стоит, потеплеет максимум до +15.
Также синоптики представили полный прогноз на сентябрь — месяц будет дождливым.