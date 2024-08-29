Газ взорвался еще в одном доме в Новосибирской области — есть пострадавший

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Инцидент случился утром 29 августа в селе Убинское. В одном из частных домов прогремел взрыв. В результате хлопка, были выбиты окна жилища, обошлось без возгорания.
При взрыве пострадал 52-летний мужчина. Сейчас он в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Какие именно он получил ранения, не сообщается.
Предполагается, что газ в доме скопился после замены баллона. На месте дежурили 6 спасателей и две единицы спецтехники.
Сутки ранее в доме Каргатского района произошел аналогичное происшествие, но с более тяжелыми последствиями: пострадала пенсионерка, а ее дом восстановлению больше не подлежит.