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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

Газ взорвался

Газ взорвался еще в одном доме в Новосибирской области — есть пострадавший

29 августа 2024, 03:56
Фото: МЧС
Газ взорвался

При взрыве газа в Убинском пострадал пожилой мужчина

Еще в одном районе Новосибирской области снова взорвался газ: подробности дали в МЧС.

Инцидент случился утром 29 августа в селе Убинское. В одном из частных домов прогремел взрыв. В результате хлопка, были выбиты окна жилища, обошлось без возгорания.

При взрыве пострадал 52-летний мужчина. Сейчас он в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Какие именно он получил ранения, не сообщается.

Предполагается, что газ в доме скопился после замены баллона. На месте дежурили 6 спасателей и две единицы спецтехники.

Сутки ранее в доме Каргатского района произошел аналогичное происшествие, но с более тяжелыми последствиями: пострадала пенсионерка, а ее дом восстановлению больше не подлежит.

Названы подробности взрыва в доме под Новосибирском — началась проверка
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Газ#Дом#Взрыв#Пострадавшие
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