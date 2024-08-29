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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:12

Идет следствие

Главу новосибирского сельсовета отстранили от должности — в чем он обвиняется

29 августа 2024, 06:09
Фото: 1MI
Идет следствие

Главу новосибирского сельсовета отстранили от должности из-за уголовного дела

Начальника администрации сельсовета в Новосибирской области отстранили от должности, сообщили в прокуратуре.

Главой Станционного сельсовета, что находится в Новосибирском районе, являлся Фанир Хабибуллин. Теперь его отстранили от должности, пока идет следствие. Также ему запретили посещать администрацию, общаться с подчиненными, а также выезжать за пределы региона, либо только по согласию следователя.

Хабибуллин обвиняется в том, что год назад он распорядился снести забор, принадлежащий частному лицу. Был нанесен ущерб в миллион рублей. Данное действие расценили как превышение должностных полномочий, возбудили дело и теперь ему запретили определенные действия.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Новосибирский район#Превышение полномочий
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