Главу новосибирского сельсовета отстранили от должности — в чем он обвиняется

Главой Станционного сельсовета, что находится в Новосибирском районе, являлся Фанир Хабибуллин. Теперь его отстранили от должности, пока идет следствие. Также ему запретили посещать администрацию, общаться с подчиненными, а также выезжать за пределы региона, либо только по согласию следователя.