Главу новосибирского сельсовета отстранили от должности — в чем он обвиняется

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Главой Станционного сельсовета, что находится в Новосибирском районе, являлся Фанир Хабибуллин. Теперь его отстранили от должности, пока идет следствие. Также ему запретили посещать администрацию, общаться с подчиненными, а также выезжать за пределы региона, либо только по согласию следователя.
Хабибуллин обвиняется в том, что год назад он распорядился снести забор, принадлежащий частному лицу. Был нанесен ущерб в миллион рублей. Данное действие расценили как превышение должностных полномочий, возбудили дело и теперь ему запретили определенные действия.