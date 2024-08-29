Год прошел после гибели молодой болельщицы новосибирского ХК «Сибирь»

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Published Сегодня, 06:01
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29 августа 2023 года Екатерина Хлапова скончалась. За пару дней до трагедии она отпраздновала свое 30-летие. Сибирячку помнят как болельщицу хоккейного клуба «Сибирь», а также главного администратора фан-сообщества ХК, где состояли 18 тысяч человек. Екатерина любила хоккей, ее даже хотели номинировать на «Лучший болельщик КХЛ». Команду она поддерживала десять лет. Также она была главным художником и дизайнером «Сибири».
Ее родственники, близкие и друзья были огорчены известием о смерти Екатерины. Тысячи соболезнований появлялись в соцсетях. Тогда Atas.info удалось узнать, что женщина серьезно болела. Она теряла зрение и пережила операции. Однако сибирячка не отчаивалась и жила полной жизнью.
Спустя год новосибирцы не забыли об Екатерине и пишут соболезнования и памятные слова:
«А что с ней случилось?», задался вопросом фанат, на что получил ответ: «с ней случилась жизнь — яркая, насыщенная, но короткая»;
«Светлая память милой Катюши»;
«Помним»;
«Помню тебя дорогая»;
«Светлая память! Удивительная и талантливая!»;
«Милая моя Катюша, спасибо, что ты когда-то стала моим другом»;
«Всегда с нами…».