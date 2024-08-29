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Женщина умерла в 30 лет

Год прошел после гибели молодой болельщицы новосибирского ХК «Сибирь»

29 августа 2024, 06:01
Фото: соцсети
Женщина умерла в 30 лет

Год назад скончалась администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» в Новосибирске

Спустя год после скоропостижного ухода из жизни болельщицы Екатерины Хлаповой ее вспоминают близкие и друзья.

29 августа 2023 года Екатерина Хлапова скончалась. За пару дней до трагедии она отпраздновала свое 30-летие. Сибирячку помнят как болельщицу хоккейного клуба «Сибирь», а также главного администратора фан-сообщества ХК, где состояли 18 тысяч человек. Екатерина любила хоккей, ее даже хотели номинировать на «Лучший болельщик КХЛ». Команду она поддерживала десять лет. Также она была главным художником и дизайнером «Сибири».

Ее родственники, близкие и друзья были огорчены известием о смерти Екатерины. Тысячи соболезнований появлялись в соцсетях. Тогда Atas.info удалось узнать, что женщина серьезно болела. Она теряла зрение и пережила операции. Однако сибирячка не отчаивалась и жила полной жизнью.

В Новосибирске умерла 30-летняя администратор клуба болельщиков ХК «Сибирь» Хлапова
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Спустя год новосибирцы не забыли об Екатерине и пишут соболезнования и памятные слова:

«А что с ней случилось?», задался вопросом фанат, на что получил ответ: «с ней случилась жизнь — яркая, насыщенная, но короткая»;

«Светлая память милой Катюши»;

«Помним»;

«Помню тебя дорогая»;

«Светлая память! Удивительная и талантливая!»;

«Милая моя Катюша, спасибо, что ты когда-то стала моим другом»;

«Всегда с нами…».
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#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Новосибирск#Смерть#Хк сибирь#Болельщики
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