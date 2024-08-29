Год прошел после гибели молодой болельщицы новосибирского ХК «Сибирь»

29 августа 2023 года Екатерина Хлапова скончалась. За пару дней до трагедии она отпраздновала свое 30-летие. Сибирячку помнят как болельщицу хоккейного клуба «Сибирь», а также главного администратора фан-сообщества ХК, где состояли 18 тысяч человек. Екатерина любила хоккей, ее даже хотели номинировать на «Лучший болельщик КХЛ». Команду она поддерживала десять лет. Также она была главным художником и дизайнером «Сибири».