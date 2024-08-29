atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Самокат

Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске

29 августа 2024, 10:16
Фото: 1MI
Самокат
Кикшеринг «МТС Юрент» выписал более 1,5 тысячи штрафов пользователям из Новосибирска с начала сезона, рассказали в пресс-службе кикшеринга.

Штрафы выписывают за нарушения ПДД, а также блокируют аккаунты пользователей младше 18 лет — в 2024 году таких насчитали 380. Еще 600 аккаунтов взрослых пользователей заблокировали за разные нарушения.

Чаще всего штрафы оформляются за неправильную парковку и езду вдвоем (на эти нарушения приходится около 80% от общего числа). Крайняя мера — блокировка — ждет пользователей за самые серьезные и систематические нарушения.

Парк сервиса «МТС Юрент» насчитыват более 150 тысяч электросамокатов в 175 городах России.

Как приструнить самокатчиков-нарушителей, придумали в ГАИ Новосибирска
Узнать подробнее

Ранее в ГАИ рассказали, сколько детей на самокатах попадают в ДТП в Новосибирске.

Читайте также:
3-летнюю девочку сбил школьник и сбежал на электросамокате в НовосибирскеЧто творят самокатчики: пугающая статистика ДТП в НовосибирскеЭлектросамокаты хотят полностью запретить в России
#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Электросамокаты
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Сегодня, 07:15
Жители Новосибирска начали активно скупать мотоциклы
Сегодня, 10:58
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском
Сегодня, 07:27
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Сегодня, 07:13
Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу
Вчера, 11:43
Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в обычном дворе — можно ли его есть?
Вчера, 11:25