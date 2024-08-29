Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Штрафы выписывают за нарушения ПДД, а также блокируют аккаунты пользователей младше 18 лет — в 2024 году таких насчитали 380. Еще 600 аккаунтов взрослых пользователей заблокировали за разные нарушения.
Чаще всего штрафы оформляются за неправильную парковку и езду вдвоем (на эти нарушения приходится около 80% от общего числа). Крайняя мера — блокировка — ждет пользователей за самые серьезные и систематические нарушения.
Парк сервиса «МТС Юрент» насчитыват более 150 тысяч электросамокатов в 175 городах России.