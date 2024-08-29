Купить букет для учителя и не разориться: сколько стоят цветы к 1–2 сентября 2024

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
В преддверии Дня знаний, школьных линеек, салоны устраивают акции. Классический букет хризантем обойдется почти в 2 тысячи рублей. Такие цены сохраняются только 1 и 2 сентября.
Розы стоят дороже на пару сотен или на тысячу рублей. В основном, в букет ходят семь цветков: можно купить белые, красные и розовые розы.
Букет из микса цветов выглядит довольно симпатично. Можно найти бюджетные за 1750 рублей. По размеру они небольшие и весьма удобные, чтобы именно ребенок подарил их своей учительнице.
На выбор есть множество вариантов в пределах 2 тысяч рублей. Какой именно вам придется по душе, дело вкуса.
Есть варианты подарить и общий букет от класса. Салоны также устраивают к празднику различные акции. Например, букет XXL размера обойдется почти в 4 тысячи рублей, вместо 5 тысяч.
Не бюджетные варианты начинаются от 5-11 тысяч рублей. Тут уже зависит от размера, самого цветка и оформления.
Подготовка к школе уже завершена. Дети и родители возмутились ценами на канцелярию. Главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной поступили десятки жалоб из разных регионов, включая Новосибирск на дорогие тетради, на которые разорились семьи.