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Букеты можно найти как бюджетные, так и нет

Купить букет для учителя и не разориться: сколько стоят цветы к 1–2 сентября 2024

29 августа 2024, 04:36
Фото: atas.info
Букеты можно найти как бюджетные, так и нет

Стало известно, во сколько обойдется новосибирским школьникам букет для учителя

В Новосибирске вот-вот начнутся школьные линейки: по традиции, дети и родители дарят учителям цветы, а мы узнали, во сколько обойдется букет в 2024 году.

В преддверии Дня знаний, школьных линеек, салоны устраивают акции. Классический букет хризантем обойдется почти в 2 тысячи рублей. Такие цены сохраняются только 1 и 2 сентября.

Розы стоят дороже на пару сотен или на тысячу рублей. В основном, в букет ходят семь цветков: можно купить белые, красные и розовые розы.

Букет из микса цветов выглядит довольно симпатично. Можно найти бюджетные за 1750 рублей. По размеру они небольшие и весьма удобные, чтобы именно ребенок подарил их своей учительнице.

На выбор есть множество вариантов в пределах 2 тысяч рублей. Какой именно вам придется по душе, дело вкуса.

Есть варианты подарить и общий букет от класса. Салоны также устраивают к празднику различные акции. Например, букет XXL размера обойдется почти в 4 тысячи рублей, вместо 5 тысяч.

Не бюджетные варианты начинаются от 5-11 тысяч рублей. Тут уже зависит от размера, самого цветка и оформления.

Подготовка к школе уже завершена. Дети и родители возмутились ценами на канцелярию. Главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной поступили десятки жалоб из разных регионов, включая Новосибирск на дорогие тетради, на которые разорились семьи.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники#Праздник#День знаний#Учителя#Цветы#Букет
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