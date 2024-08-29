atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Сбой произошел в работе маркет-плейса

Массовый сбой Wildberries: деньги списывают, а заказа нет

29 августа 2024, 11:43
Фото: 1MI
Сбой произошел в работе маркет-плейса

Массовый сбой Wildberries произошел в России

Пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с серьезными техническими проблемами.

По сообщениям клиентов, сайт компании не открывается, приложение зависает, а заказы не удается оформить. Эти данные подтверждаются порталом Сбой.рф. Ранее массовые сбои произошли в Telegram, What'sApp и на других платформах.

Сбои начали фиксировать во второй половине дня 29 августаСбои начали фиксировать во второй половине дня 29 августа
Сбои начали фиксировать во второй половине дня 29 августа
Фото: скриншот сбой.рф

Некоторые пользователи также сообщили о том, что с их счетов были списаны деньги, однако оплаченные товары не отображаются в разделе заказов. Это вызывает у клиентов значительное беспокойство.

В пресс-службе Wildberries прокомментировали ситуацию для ТАСС, заверив, что приложение и сервисы маркетплейса работают. Однако представители компании признали, что у части пользователей могли возникнуть проблемы с отображением уведомлений. В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок.

Читайте также:
Студентов в Новосибирске будут обучать сотрудники WildberriesЧто будет с пунктами выдачи и заказами Wildberries в Новосибирске — мнение экономистаWildberries: что произошло, причем тут Кадыров и к чему приведет развод Бакальчуков
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Сбой#Wildberries#Маркетплейс
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Сегодня, 07:15
Жители Новосибирска начали активно скупать мотоциклы
Сегодня, 10:58
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском
Сегодня, 07:27
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Сегодня, 07:13
Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу
Вчера, 11:43
Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в обычном дворе — можно ли его есть?
Вчера, 11:25