Массовый сбой Wildberries: деньги списывают, а заказа нет

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По сообщениям клиентов, сайт компании не открывается, приложение зависает, а заказы не удается оформить. Эти данные подтверждаются порталом Сбой.рф. Ранее массовые сбои произошли в Telegram, What'sApp и на других платформах.
Некоторые пользователи также сообщили о том, что с их счетов были списаны деньги, однако оплаченные товары не отображаются в разделе заказов. Это вызывает у клиентов значительное беспокойство.
В пресс-службе Wildberries прокомментировали ситуацию для ТАСС, заверив, что приложение и сервисы маркетплейса работают. Однако представители компании признали, что у части пользователей могли возникнуть проблемы с отображением уведомлений. В настоящее время специалисты работают над устранением неполадок.