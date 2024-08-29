Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь

Posted 29 августа 2024, 10:11
Published 29 августа 2024, 10:11
Modified 29 августа 2024, 10:13
Updated 29 августа 2024, 10:13
Все случилось на рынке в Академгородке. Женщина пришла покупать фрукты и при оплате на кассе, продавец попросил показать ее грудь.
Это был 17-летний мигрант из Таджикистана, уже имеющий российское гражданство. Парень хотел заплатить деньги сибирячке, лишь бы она разделась.
Женщина устроила настоящий скандал. Она нагнала в киоск проверку, пожаловалась активистам. В итоге, юношу уволили. Тем более, работать он не имел права, документов для этого у него не нашлось. Фруктовую лавку проверил и Роспотребнадзор, но о результатах пока неизвестно.
Более 350 мигрантов нашли в одном из общежитий: они нелегально работали в Новосибирске.