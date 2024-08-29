atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа 2024, 10:11

Published 29 августа 2024, 10:11

Modified 29 августа 2024, 10:13

Updated 29 августа 2024, 10:13

Женщина нажаловалась

Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь

29 августа 2024, 10:11
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Женщина нажаловалась
Мигрант-торговец фруктами предложил покупательнице показать грудь, о шокирующем для женщины инциденте рассказала она сама.

Все случилось на рынке в Академгородке. Женщина пришла покупать фрукты и при оплате на кассе, продавец попросил показать ее грудь.

Это был 17-летний мигрант из Таджикистана, уже имеющий российское гражданство. Парень хотел заплатить деньги сибирячке, лишь бы она разделась.

Женщина устроила настоящий скандал. Она нагнала в киоск проверку, пожаловалась активистам. В итоге, юношу уволили. Тем более, работать он не имел права, документов для этого у него не нашлось. Фруктовую лавку проверил и Роспотребнадзор, но о результатах пока неизвестно.

Более 350 мигрантов нашли в одном из общежитий: они нелегально работали в Новосибирске.

Баранов на убой выращивают мигранты в казармах на Хилокской в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Семь мигрантов-нелегалов депортировали на родину из НовосибирскаМигранта с фальшивым паспортом поймали в Новосибирской областиМигрант со справкой о ВИЧ отказался ехать в новосибирский военкомат
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Жалобы#Грудь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика