Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь

Женщина устроила настоящий скандал. Она нагнала в киоск проверку, пожаловалась активистам. В итоге, юношу уволили. Тем более, работать он не имел права, документов для этого у него не нашлось. Фруктовую лавку проверил и Роспотребнадзор, но о результатах пока неизвестно.