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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 10:13

Женщина нажаловалась

Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь

29 августа 2024, 10:11
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Женщина нажаловалась
Мигрант-торговец фруктами предложил покупательнице показать грудь, о шокирующем для женщины инциденте рассказала она сама.

Все случилось на рынке в Академгородке. Женщина пришла покупать фрукты и при оплате на кассе, продавец попросил показать ее грудь.

Это был 17-летний мигрант из Таджикистана, уже имеющий российское гражданство. Парень хотел заплатить деньги сибирячке, лишь бы она разделась.

Женщина устроила настоящий скандал. Она нагнала в киоск проверку, пожаловалась активистам. В итоге, юношу уволили. Тем более, работать он не имел права, документов для этого у него не нашлось. Фруктовую лавку проверил и Роспотребнадзор, но о результатах пока неизвестно.

Более 350 мигрантов нашли в одном из общежитий: они нелегально работали в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Жалобы#Грудь
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