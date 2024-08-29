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Милые фото животных

Милые фото спасенных припожаре животных показали в МЧС

29 августа 2024, 11:18
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Милые фото животных

В МЧС Новосибирской области показали милые фото спасенных в пожаре животных

Во время пожара в Новосибирске спасателям и местным жителям удалось вытащить из огня нескольких животных. В МЧС поделились милыми фото питомцев.

Сегодня в Новосибирске произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Бориса Богаткова. Загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и начали ликвидацию возгорания. Пожар вызвал сильное задымление в подъезде, что потребовало проведения тактической вентиляции и дымоудаления. Во время эвакуации жителям и их домашним питомцам была оказана помощь. Ранее спасатели помогли коту, упавшему с пятого этажа.

Пожар произошел на ул. Бориса БогатковаПожар произошел на ул. Бориса Богаткова
Пожар произошел на ул. Бориса Богаткова
Фото: МЧС России по Новосибирской области

Одна девушка завернула свою собаку Риту в ткань, чтобы защитить ее от дыма, и вместе с питомцем была выведена на свежий воздух с помощью спасательных устройств. Другая девочка, покидая квартиру, не забыла взять с собой клетку с хомяком, и также была спасена вместе с любимцем.

Также по трехколенной лестнице пожарные через окно спасли еще одну девушку и ее собаку. После тушения огня, сотрудники МЧС совместно с хозяевами двух соседних квартир вернулись в задымлённые помещения, чтобы найти и вынести на свежий воздух двух испуганных кошек.

Жителям удалось спасти своих любимцевЖителям удалось спасти своих любимцев
Жителям удалось спасти своих любимцевЖителям удалось спасти своих любимцев
Жителям удалось спасти своих любимцевЖителям удалось спасти своих любимцев
Жителям удалось спасти своих любимцевЖителям удалось спасти своих любимцев
Жителям удалось спасти своих любимцев
Фото: МЧС России по Новосибирской области

На месте происшествия работали 26 человек и 7 единиц техники. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не только потушить огонь, но и спасти жизни нескольких людей и их четвероногих друзей.

Ранее в МЧС рассказали о героическом спасении рыжего кота — бедолагу вынесли из горящего дома. Животное было сильно напугано, но в итоге его жизни ничего не угрожало.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Пожар#Животные#МЧС
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