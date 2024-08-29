Милые фото спасенных припожаре животных показали в МЧС

Одна девушка завернула свою собаку Риту в ткань, чтобы защитить ее от дыма, и вместе с питомцем была выведена на свежий воздух с помощью спасательных устройств. Другая девочка, покидая квартиру, не забыла взять с собой клетку с хомяком, и также была спасена вместе с любимцем.