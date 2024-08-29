Милые фото спасенных припожаре животных показали в МЧС

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Сегодня в Новосибирске произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Бориса Богаткова. Загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и начали ликвидацию возгорания. Пожар вызвал сильное задымление в подъезде, что потребовало проведения тактической вентиляции и дымоудаления. Во время эвакуации жителям и их домашним питомцам была оказана помощь. Ранее спасатели помогли коту, упавшему с пятого этажа.
Одна девушка завернула свою собаку Риту в ткань, чтобы защитить ее от дыма, и вместе с питомцем была выведена на свежий воздух с помощью спасательных устройств. Другая девочка, покидая квартиру, не забыла взять с собой клетку с хомяком, и также была спасена вместе с любимцем.
Также по трехколенной лестнице пожарные через окно спасли еще одну девушку и ее собаку. После тушения огня, сотрудники МЧС совместно с хозяевами двух соседних квартир вернулись в задымлённые помещения, чтобы найти и вынести на свежий воздух двух испуганных кошек.
На месте происшествия работали 26 человек и 7 единиц техники. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не только потушить огонь, но и спасти жизни нескольких людей и их четвероногих друзей.
Ранее в МЧС рассказали о героическом спасении рыжего кота — бедолагу вынесли из горящего дома. Животное было сильно напугано, но в итоге его жизни ничего не угрожало.