Молодой водитель погиб после столкновения с фурой на трассе под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Все случилось утром 29 августа в Барабинском районе. В сторону Омска ехал 24-летний автомобилист. В один момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Легковая машина смялась.
На момент приезда скорой, водитель еще был жив, но скончался в карете врачей. Его пассажирка, 22-летняя девушка, получила различные травмы. За ее жизнь борются медики. Водитель фуры не пострадал.
На месте аварии разбираются сотрудники ГАИ. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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