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Мужчина погиб

Молодой водитель погиб после столкновения с фурой на трассе под Новосибирском

29 августа 2024, 05:17
Фото: ГАИ
Мужчина погиб
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП, где погиб молодой водитель, рассказали в ГАИ.

Все случилось утром 29 августа в Барабинском районе. В сторону Омска ехал 24-летний автомобилист. В один момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Легковая машина смялась.

На момент приезда скорой, водитель еще был жив, но скончался в карете врачей. Его пассажирка, 22-летняя девушка, получила различные травмы. За ее жизнь борются медики. Водитель фуры не пострадал.

На месте аварии разбираются сотрудники ГАИ. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Барабинск#Погибший#18+
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