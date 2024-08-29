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Строители нарушили сроки

На 1,2 млн оштрафован подрядчик за срыв строительства дороги в Новосибирске

29 августа 2024, 02:34
Фото: 1MI
Строители нарушили сроки
В Новосибирском районе подрядчик не смог достроить дорогу вовремя, за что был оштрафован, сообщили в прокуратуре.

Строительство дороги проходит в Новосибирском районе. В 2021 году власти заключили контракт с компанией ООО «СпецТранСтрой».

По договору были назначены сроки завершение возведения магистрали. Организация в назначенные даты не справилась, дорога построена так и не была.

Тогда началась проверка. Компанию привлекли к ответственности за бездействие, из-за которого не были выполнены обязательства. «СпецТранСтрой» оштрафовали на 1,2 млн рублей. Прокуратура контролирует завершение строительства автомобильной дороги.

Эта же фирма являлась подрядчиком ремонта Октябрьского моста. С ней расторгли договор из-за нарушения сроков.

Нового подрядчика для ремонта Октябрьского моста ищут в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Строительство#Штраф#Подрядчик
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