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В покупателя стреляли

На просьбу отремонтировать авто по гарантии клиент новосибирского салона получил пулю

29 августа 2024, 01:37
Фото: 1MI
В покупателя стреляли
Между сотрудником автосалона и покупателем произошел вооруженный конфликт, сообщила потерпевшая сторона в соцсетях.

Все случилось 28 августа в салоне на Станционной. Со слов мужчины, он купил машину полгода назад и хотел починить ее по гарантии, вот только все время получал отказ. Вчерашний день не стал исключением.

По неизвестной причине сотрудник автосалона на парковке выстрелил в покупателя. Пуля попала в ногу. Работник хотел решить вопрос «по-мужски». Он уверен в своей безнаказанности.

Пострадавший обратился в полицию. В МВД данный факт подтвердили. Сейчас проводится проверка. История известна лишь с одной стороны конфликта, в самом автосалоне пока свою версию не рассказали.

Другой автосалон обманул сибирячку, продав ей «ведро на колесах». Машина была ржавой и ездить на ней невозможно.

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