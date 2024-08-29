На просьбу отремонтировать авто по гарантии клиент новосибирского салона получил пулю

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
Все случилось 28 августа в салоне на Станционной. Со слов мужчины, он купил машину полгода назад и хотел починить ее по гарантии, вот только все время получал отказ. Вчерашний день не стал исключением.
По неизвестной причине сотрудник автосалона на парковке выстрелил в покупателя. Пуля попала в ногу. Работник хотел решить вопрос «по-мужски». Он уверен в своей безнаказанности.
Пострадавший обратился в полицию. В МВД данный факт подтвердили. Сейчас проводится проверка. История известна лишь с одной стороны конфликта, в самом автосалоне пока свою версию не рассказали.
Другой автосалон обманул сибирячку, продав ей «ведро на колесах». Машина была ржавой и ездить на ней невозможно.