Научное кино Сибири покажут на масштабном фестивале «Кремний» в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
На торжественном открытии фестиваля выступила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
«Главная особенность „Кремния“ в том, что здесь не только показывают интересное научно-популярное и индустриальное кино, здесь учат его создавать. Для нас очень важно, что фестиваль помогает начинающим кинематографистам и создает основу для развития самостоятельной киноотрасли в Новосибирской области. „Кремний“ — это уникальное событие, которое объединяет науку, искусство и технологии и всегда вызывает живой интерес у жителей и гостей нашего города», — отметила Юлия Шуклина.
Министр культуры также приняла участие в круглом столе «Кино по науке: правила развития киноиндустрии в регионах». Эксперты киноиндустрии из Новосибирской, Новгородской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга обсудили вопросы дальнейшего развития регионального кинематографа.
Фестиваль «Кремний» продлится до 31 августа. В дни работы фестиваля покажут лучшие научно-популярные и индустриальные фильмы конкурсной программы «Научное кино Сибири». В этом году о своем участии в конкурсе заявили кинематографисты из 20 регионов России — от Москвы до Петропавловска-Камчатского. В рамках образовательной программы фестиваля пройдут мастер-классы, шоу-кейсы, питчинг кинопроектов с участием ведущих экспертов российского кинематографа.
Ярким акцентом завершения международного фестиваля научного кино Сибири станет творческая встреча с известным российским актером и музыкантом Евгением Цыгановым. Он выступит со своей музыкальной группой «Ме4tА» на уличной сцене и представит зрителям фильм «Мастер и Маргарита» 2024 года. Подробная программа и расписание показов.
Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» инициирован правительством Новосибирской области и проходит при поддержке Министерства культуры региона. Организатором мероприятия выступает «Центр креативных индустрий».