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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

В программе — мастер-классы для сценаристов и продюсеров, показы лучших научно-популярных фильмов РФ

Научное кино Сибири покажут на масштабном фестивале «Кремний» в Новосибирске

29 августа 2024, 10:18
Фото: правительство Новосибирской области
В программе — мастер-классы для сценаристов и продюсеров, показы лучших научно-популярных фильмов РФ
В Новосибирской области состоялось торжественное открытие международного фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2024», сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

На торжественном открытии фестиваля выступила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

«Главная особенность „Кремния“ в том, что здесь не только показывают интересное научно-популярное и индустриальное кино, здесь учат его создавать. Для нас очень важно, что фестиваль помогает начинающим кинематографистам и создает основу для развития самостоятельной киноотрасли в Новосибирской области. „Кремний“ — это уникальное событие, которое объединяет науку, искусство и технологии и всегда вызывает живой интерес у жителей и гостей нашего города», — отметила Юлия Шуклина.

Министр культуры также приняла участие в круглом столе «Кино по науке: правила развития киноиндустрии в регионах». Эксперты киноиндустрии из Новосибирской, Новгородской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга обсудили вопросы дальнейшего развития регионального кинематографа.

Фото: правительство Новосибирской области

Фестиваль «Кремний» продлится до 31 августа. В дни работы фестиваля покажут лучшие научно-популярные и индустриальные фильмы конкурсной программы «Научное кино Сибири». В этом году о своем участии в конкурсе заявили кинематографисты из 20 регионов России — от Москвы до Петропавловска-Камчатского. В рамках образовательной программы фестиваля пройдут мастер-классы, шоу-кейсы, питчинг кинопроектов с участием ведущих экспертов российского кинематографа.

Ярким акцентом завершения международного фестиваля научного кино Сибири станет творческая встреча с известным российским актером и музыкантом Евгением Цыгановым. Он выступит со своей музыкальной группой «Ме4tА» на уличной сцене и представит зрителям фильм «Мастер и Маргарита» 2024 года. Подробная программа и расписание показов.

Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» инициирован правительством Новосибирской области и проходит при поддержке Министерства культуры региона. Организатором мероприятия выступает «Центр креативных индустрий».

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