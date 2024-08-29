Научное кино Сибири покажут на масштабном фестивале «Кремний» в Новосибирске

Фестиваль «Кремний» продлится до 31 августа. В дни работы фестиваля покажут лучшие научно-популярные и индустриальные фильмы конкурсной программы «Научное кино Сибири». В этом году о своем участии в конкурсе заявили кинематографисты из 20 регионов России — от Москвы до Петропавловска-Камчатского. В рамках образовательной программы фестиваля пройдут мастер-классы, шоу-кейсы, питчинг кинопроектов с участием ведущих экспертов российского кинематографа.