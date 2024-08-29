С 1 сентября изменятся правила работы такси — как это скажется на ценах

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Авторы поправок в закон ожидают, что это даст дополнительные гарантии пассажирам. По их подсчетам, аварийность у таксистов в семь раз выше, чем у рядовых водителей.
Суммы выплат по ОСАГО касаются ущербов, связанных с транспортным средством, а не пассажиров.
По ОСГОП предусмотрены следующие выплаты:
Полис ОСГОП ощутимо ударит по кошельку водителей, задействованных в такси. Его стоимость в шесть раз превышает стоимость полиса ОСАГО. При этом работать без полиса ОСГОП таксистам будет запрещено. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
На фото нововведений экономисты ожидают скачка цен на поездки, многим придется отказаться от услуг такси, позволить их себе смогут действительно обеспеченные люди.
Также вероятен рост «серого» сектора пассажироперевозок, на рынок вернутся частники. Автоэксперт вовсе заявил, что с рынка уйдут до 75% таксистов.
Таксистам обещают дать фору в два месяца, что те успели обзавестись полисом ОСГОП.