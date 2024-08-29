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Published Сегодня, 05:59

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С 1 сентября ждут рост цен на такси в Новосибирске из-за нового закона

С 1 сентября изменятся правила работы такси — как это скажется на ценах

29 августа 2024, 05:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

С 1 сентября ждут рост цен на такси в Новосибирске из-за нового закона

С 1 сентября рынок перевозок пассажиров ждут изменения. Кроме полиса ОСАГО у водителей такси должен быть полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Авторы поправок в закон ожидают, что это даст дополнительные гарантии пассажирам. По их подсчетам, аварийность у таксистов в семь раз выше, чем у рядовых водителей.

Суммы выплат по ОСАГО касаются ущербов, связанных с транспортным средством, а не пассажиров.

По ОСГОП предусмотрены следующие выплаты:

  • Вред жизни — 2 млн рублей;
  • Вред здоровью — до 2 млн рублей, в зависимости от тяжести полученных травм;
  • Вред имуществу — до 23 тысяч рублей.

Полис ОСГОП ощутимо ударит по кошельку водителей, задействованных в такси. Его стоимость в шесть раз превышает стоимость полиса ОСАГО. При этом работать без полиса ОСГОП таксистам будет запрещено. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

На фото нововведений экономисты ожидают скачка цен на поездки, многим придется отказаться от услуг такси, позволить их себе смогут действительно обеспеченные люди.

Автоэксперт Сажин объяснил, как изменится рынок такси после ухода 75% водителей
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Также вероятен рост «серого» сектора пассажироперевозок, на рынок вернутся частники. Автоэксперт вовсе заявил, что с рынка уйдут до 75% таксистов.

Таксистам обещают дать фору в два месяца, что те успели обзавестись полисом ОСГОП.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Цены#Такси
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