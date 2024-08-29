С 1 сентября изменятся правила работы такси — как это скажется на ценах

Полис ОСГОП ощутимо ударит по кошельку водителей, задействованных в такси. Его стоимость в шесть раз превышает стоимость полиса ОСАГО. При этом работать без полиса ОСГОП таксистам будет запрещено. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.