Спрос на этих трех специалистов стремительно взлетел — кого оторвут с руками

Вакансий для бетонщиков тоже стало на 201% больше. Зарплатные предложения для новых сотрудников составляют в среднем от 80 до 190 тысяч рублей в месяц. Так, бетонщику с опытом в монолитном домостроении предлагают 3-7 тысяч рублей за смену в зависимости от квалификации плюс питание и при необходимости проживание в Новосибирске. По данным Индекса рынка труда конкуренция работодателей за кадры по этой профессии особенно высока и кандидатов заметно меньше, чем вакансий для них.