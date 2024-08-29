Спрос на этих трех специалистов стремительно взлетел — кого оторвут с руками

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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В топ-3 вакансий с наибольшей динамикой прироста за первые шесть месяцев 2024 года входят позиции оператора производственной линии, бетонщика и риелтора.
Количество предложений для операторов производственной линии увеличилось год к году на 201%. Им предлагают в среднем от 60 до 200 тысяч рублей в месяц. В частности, в вакансии оператора линии на одном из производственных предприятий в Новосибирске указана оплата 60-100 тысяч рублей. Специалист будет работать по сменному графику, включая ночные смены, и обедать за счёт компании.
Вакансий для бетонщиков тоже стало на 201% больше. Зарплатные предложения для новых сотрудников составляют в среднем от 80 до 190 тысяч рублей в месяц. Так, бетонщику с опытом в монолитном домостроении предлагают 3-7 тысяч рублей за смену в зависимости от квалификации плюс питание и при необходимости проживание в Новосибирске. По данным Индекса рынка труда конкуренция работодателей за кадры по этой профессии особенно высока и кандидатов заметно меньше, чем вакансий для них.
На 197% за год вырос спрос на риелторов. Специалистам по продажам недвижимости нередко предлагают оплачиваемое обучение непосредственно в компании. Например, в Бердске начинающий риелтор может рассчитывать и на стипендию, и на процент от сделок. В вакансии указана оплата 60-150 тысяч рублей в месяц. Агентство также обещает ему предоставить базу клиентов, юридическую и рекламную поддержку, мобильную связь.
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