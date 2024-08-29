Туры на побережье Анатльи в сентябре резко подешевели

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Так отдых в отеле Belek Beach Resort 5* сейчас можно приобрести на 15–20 тысяч рублей дешевле. Если в середине июля туры стоили 245–249 тысяч рублей, то в начале сентября их цена начинается от 229 тысяч рублей (цены актуальны на 17:00 28 августа), сообщает TourDom.
Особенно заметна экономия при бронировании отелей высокого уровня. Туры на неделю в Regnum Carya Golf & Spa 5* с размещением в jade room и пакетом luxury All Inclusive на начало сентября стоят от 521 тысячи рублей. В середине июля такие туры обходились минимум в 614 тысяч рублей.
Цены на недельный отдых в Cullinan Golf Resort Belek 5* также снизились: с 820 тысяч рублей за двоих на пике сезона до 601 тысячи рублей, если отправиться в начале сентября.
Однако, в некоторых отелях цены, наоборот, выросли. Так, минимальная стоимость тура в Akka Alinda Hotel 5* (Кемер) на начало сентября составляет 355 тысяч рублей, тогда как в июле этот же тур стоил от 232 тысяч рублей. Причиной повышения цены стало то, что на сентябрь остались только дорогие номера категории family, более доступные варианты уже распроданы.
Бархатный сезон часто дает туристам возможность получить более высокий уровень размещения за те же деньги, которые летом они бы потратили на более скромные варианты. С 1 сентября спрос на поездки обычно снижается из-за окончания школьных и студенческих каникул, и туроператоры, чтобы стимулировать продажи, иногда снижают цены.