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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Стоимость в некоторых отелях упала вдвое

Туры на побережье Анатльи в сентябре резко подешевели

29 августа 2024, 11:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Стоимость в некоторых отелях упала вдвое
Туры в популярные отели Анталийского побережья Турции с вылетами из Москвы к началу сентября стали дешевле, чем в середине июля, когда был пик летнего сезона. Была проанализирована стоимость недельных турпакетов для двоих по системе «все включено», с вылетом чартерными рейсами из российской столицы.

Так отдых в отеле Belek Beach Resort 5* сейчас можно приобрести на 15–20 тысяч рублей дешевле. Если в середине июля туры стоили 245–249 тысяч рублей, то в начале сентября их цена начинается от 229 тысяч рублей (цены актуальны на 17:00 28 августа), сообщает TourDom.

Особенно заметна экономия при бронировании отелей высокого уровня. Туры на неделю в Regnum Carya Golf & Spa 5* с размещением в jade room и пакетом luxury All Inclusive на начало сентября стоят от 521 тысячи рублей. В середине июля такие туры обходились минимум в 614 тысяч рублей.

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Цены на недельный отдых в Cullinan Golf Resort Belek 5* также снизились: с 820 тысяч рублей за двоих на пике сезона до 601 тысячи рублей, если отправиться в начале сентября.

Однако, в некоторых отелях цены, наоборот, выросли. Так, минимальная стоимость тура в Akka Alinda Hotel 5* (Кемер) на начало сентября составляет 355 тысяч рублей, тогда как в июле этот же тур стоил от 232 тысяч рублей. Причиной повышения цены стало то, что на сентябрь остались только дорогие номера категории family, более доступные варианты уже распроданы.

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Бархатный сезон часто дает туристам возможность получить более высокий уровень размещения за те же деньги, которые летом они бы потратили на более скромные варианты. С 1 сентября спрос на поездки обычно снижается из-за окончания школьных и студенческих каникул, и туроператоры, чтобы стимулировать продажи, иногда снижают цены.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирск#Цены#Туризм#Путешествия#Турция#Отель#КЦ
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