Туры на побережье Анатльи в сентябре резко подешевели

Однако, в некоторых отелях цены, наоборот, выросли. Так, минимальная стоимость тура в Akka Alinda Hotel 5* (Кемер) на начало сентября составляет 355 тысяч рублей, тогда как в июле этот же тур стоил от 232 тысяч рублей. Причиной повышения цены стало то, что на сентябрь остались только дорогие номера категории family, более доступные варианты уже распроданы.