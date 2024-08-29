atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

На ремонт дороги потратят полмиллиарда рублей

Участок трассы до Шерегеша реконструируют за полмиллиада рублей

29 августа 2024, 12:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На ремонт дороги потратят полмиллиарда рублей
В Новосибирске начали искать подрядчика для реконструкции участка трассы«Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

Заказчиком работ выступает ТУАД по Новосибирской области. Начальная стоимость контракта составляет 536 млнрублей. Подрядчик должен будет выполнить масштабные работы на участке дороги, расположенном между 12-м и 24-м километрами в Новосибирском районе. В перечень задач входят установка наружного электроосвещения, обустройство обочин, укладка нового асфальтного покрытия, а также пусконаладочные работы.

Автодорога «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» играет важную роль в транспортной системе региона, соединяя Новосибирскую и Кемеровскую области. Именно по этой трассе новосибирцы отправляются в популярный горнолыжный курорт Шерегеш, что делает проект реконструкции особенно значимым. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 сентября. Работы будут проводиться поэтапно и завершатся к 26 октября 2027 года.

Ремонт на трассе у села Гусиный бродРемонт на трассе у села Гусиный брод
Ремонт на трассе у села Гусиный брод
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Отметим, что уже долгое время ремонтные работы на трассе идут вблизи села Гусиный брод.

Читайте также:
На 1,2 млн оштрафован подрядчик за срыв строительства дороги в НовосибирскеВ Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского мостаСамые лучшие дороги не нашли в Новосибирской области
#Юрий Фомиченко#Транспорт#Новосибирская область#Дороги#Ремонт
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Сегодня, 07:15
Жители Новосибирска начали активно скупать мотоциклы
Сегодня, 10:58
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском
Сегодня, 07:27
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Сегодня, 07:13
Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу
Вчера, 11:43
Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в обычном дворе — можно ли его есть?
Вчера, 11:25