Участок трассы до Шерегеша реконструируют за полмиллиада рублей

Автодорога «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» играет важную роль в транспортной системе региона, соединяя Новосибирскую и Кемеровскую области. Именно по этой трассе новосибирцы отправляются в популярный горнолыжный курорт Шерегеш, что делает проект реконструкции особенно значимым. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 сентября. Работы будут проводиться поэтапно и завершатся к 26 октября 2027 года.