Участок трассы до Шерегеша реконструируют за полмиллиада рублей

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Заказчиком работ выступает ТУАД по Новосибирской области. Начальная стоимость контракта составляет 536 млнрублей. Подрядчик должен будет выполнить масштабные работы на участке дороги, расположенном между 12-м и 24-м километрами в Новосибирском районе. В перечень задач входят установка наружного электроосвещения, обустройство обочин, укладка нового асфальтного покрытия, а также пусконаладочные работы.
Автодорога «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» играет важную роль в транспортной системе региона, соединяя Новосибирскую и Кемеровскую области. Именно по этой трассе новосибирцы отправляются в популярный горнолыжный курорт Шерегеш, что делает проект реконструкции особенно значимым. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 сентября. Работы будут проводиться поэтапно и завершатся к 26 октября 2027 года.