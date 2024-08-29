В домогательстве к детям обвинили бывшего полицейского из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Все случилось на Рождество: две семьи пригласила супружеская пара на свою дачу, чтобы отметить праздник. На торжестве были и дети: три девочки и сын полицейского. Вместе супруги уже 12 лет и у них прекрасные взаимоотношения, утверждает жена 40-летнего бывшего полицейского, которого уволили из органов после шумихи и обвинений.
В тот день взрослые выпивали, а дети играли в комнате. Внезапно глава семейства решил покинуть праздник: жена утверждает, что ему стало плохо и он устал. После этого дети запросились домой с плохим настроением. На следующий день две семьи снова пришли в дом к новосибирцам, но с плохими новостями: они обвинили правоохранителя в домогательствах к их детям. Девочки якобы рассказали, что мужчина приставал к ним, лез под футболку и это даже записали на видео (на кадрах было не понятно, что именно трогает сибиряк), пишет КП-Новосибирск.
Интересно стало после: две семьи начали вымогать у обвиняемого дачу и снегоход, причем за копейки — миллион рублей. Супруга считает, что это было настоящее вымогательство и всю эту историю они раздули специально, так как они чувствовали зависть со стороны этих приятелей.
Экс-полицейский сейчас в СИЗО. Он прошел полиграф, который подтвердил его слова, что тот не виновен и дети его не привлекают. Но и девочки тоже прошли экспертизу и склонности к вранью у них не нашли. Данный факт суд принять не может, так как это не научное доказательство. Расследование продолжается дальше. Мужчине грозит до 15 лет колонии. Его жена требует возбудить дело по факту вымогательства, но этого еще не произошло.
Осужденный за педофилию врач вернулся на работу в новосибирскую больницу, что стало резонансном.