В домогательстве к детям обвинили бывшего полицейского из Новосибирска

В тот день взрослые выпивали, а дети играли в комнате. Внезапно глава семейства решил покинуть праздник: жена утверждает, что ему стало плохо и он устал. После этого дети запросились домой с плохим настроением. На следующий день две семьи снова пришли в дом к новосибирцам, но с плохими новостями: они обвинили правоохранителя в домогательствах к их детям. Девочки якобы рассказали, что мужчина приставал к ним, лез под футболку и это даже записали на видео (на кадрах было не понятно, что именно трогает сибиряк), пишет КП-Новосибирск.