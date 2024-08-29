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В Новосибирске партия «Новые люди» отправила гумпомощь пострадавшим в Курской области

В Новосибирске партия «Новые люди» отправила гумпомощь пострадавшим в Курской области

29 августа 2024, 10:48
Фото: пресс-служба партии «Новые люди»
Из Новосибирска в Курскую область отправилась фура с вещами для людей, пострадавших из-за боевых действий.

Сбор всего необходимого организовало отделение партии «Новые люди» совместно с депутатским объединением «Лига эффективности», волонтёрским отрядом «Зелёная дружина» и Правительством Новосибирской области. В Курскую область направили 30 тонн гуманитарной помощи. Это раскладушки, постельное бельё, средства гигиены, продукты с длительным сроком хранения, детские игрушки.

«Мы постоянно на связи с курским отделением „Новых людей“ и знаем, чего не хватает пострадавшим. Многие из них успели взять с собой только документы, поэтому остро нуждаются в помощи. На наш призыв откликнулись сотни людей, предприниматели, общественные объединения. Выражаю благодарность Правительству Новосибирской области, предпринимательскому сообществу, в частности компании „МЕРОС“, и всем неравнодушным людям. Общими усилиями мы отправили первый груз в Курскую область. В ближайшее время отправим ещё две фуры с гуманитарной помощью», — подчеркнула депутат Заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

О сборе гуманитарной помощи «Новые люди» и «Лига эффективности» объявили сразу после начала эвакуации жителей и опасных районов.

«Последние несколько лет мы регулярно поддерживаем наших бойцов на передовой, отправляем им необходимые вещи. Но сегодня помощь нужна и мирным жителям Курской области. В сборе вещей поучаствовали жители нашего любимого Заельцовского района и всего Новосибирска. Первая машина уже на пути в Курскую область. Но работа на этом не заканчивается, сбор продолжается, вместе помогаем людям», — отметил депутат Заксобрания Новосибирской области, лидер объединения «Лига эффективности» Илья Поляков.

Ранее в Курской области побывал экс-кандидат в президенты России, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Он также передал курянам гуманитарную помощь, а также помог нескольким пожилым людям эвакуироваться из опасной зоны.

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