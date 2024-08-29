В Новосибирске партия «Новые люди» отправила гумпомощь пострадавшим в Курской области

«Мы постоянно на связи с курским отделением „Новых людей“ и знаем, чего не хватает пострадавшим. Многие из них успели взять с собой только документы, поэтому остро нуждаются в помощи. На наш призыв откликнулись сотни людей, предприниматели, общественные объединения. Выражаю благодарность Правительству Новосибирской области, предпринимательскому сообществу, в частности компании „МЕРОС“, и всем неравнодушным людям. Общими усилиями мы отправили первый груз в Курскую область. В ближайшее время отправим ещё две фуры с гуманитарной помощью», — подчеркнула депутат Заксобрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.