Жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне почтут в Новосибирске

Эти подразделения существовали с 1954 года. 29 августа им исполняется 75 лет. В областном центре почтут память жертв и вспомнят ветеранов. В настоящий момент в регионе проживает около 200 человек. Запланированы проведение панихиды и возложение цветов к стеле Памяти жертв радиации.