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Жертв вспомнят

Жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне почтут в Новосибирске

29 августа 2024, 03:01
Фото: 1MI
Жертв вспомнят
Ветеранов, принимавших участие в ядерных испытаниях, вспомнят в Новосибирске, сообщили в мэрии.

Как напомнили в союзе «Чернобыль», жертв подобных испытаний помнят немногие. Это были участники подразделений особого риска, их имена долгое время не разглашались. Они помогали испытывать оружие, ликвидировали аварии, несли службу на атомных объектах и погибали в результате облучения.

Эти подразделения существовали с 1954 года. 29 августа им исполняется 75 лет. В областном центре почтут память жертв и вспомнят ветеранов. В настоящий момент в регионе проживает около 200 человек. Запланированы проведение панихиды и возложение цветов к стеле Памяти жертв радиации.

Спустя год после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в Новосибирске установили мемориал. Правда, временный.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Память#Жертвы
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