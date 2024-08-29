Жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне почтут в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Как напомнили в союзе «Чернобыль», жертв подобных испытаний помнят немногие. Это были участники подразделений особого риска, их имена долгое время не разглашались. Они помогали испытывать оружие, ликвидировали аварии, несли службу на атомных объектах и погибали в результате облучения.
Эти подразделения существовали с 1954 года. 29 августа им исполняется 75 лет. В областном центре почтут память жертв и вспомнят ветеранов. В настоящий момент в регионе проживает около 200 человек. Запланированы проведение панихиды и возложение цветов к стеле Памяти жертв радиации.
Спустя год после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в Новосибирске установили мемориал. Правда, временный.