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Жирафы когда-то появятся в зоопарке

Жирафы в скором времени могут стать новыми звездами Новосибирского зоопарка

29 августа 2024, 01:32
Фото: 1MI
Жирафы когда-то появятся в зоопарке
В зоопарк Новосибирска планируют приобрести жирафов, но не оперативно, сообщил директор зверинца.

Андрей Шило, руководитель зоопарка, заявлял о планах приобретения жирафов еще в 2023 году. Правда, процесс этот сложный. Речь идет о строительстве павильонов, где будут проживать африканские животные.

Пока разработали только проект, по которому возведут два павильона и научный центр. Для реализации необходимо выходить на федеральный уровень с большим бюджетом. Директор отметил, что жирафы для зоопарка, это недалекое будущее. Не исключено, что они станут новыми звездами зверинца.

А вот в мэрии НГС сообщили, что пока вопрос приобретения зверей не рассматривался. Комплекс по содержанию жирафов лишь проектируется, поэтому в 2024 году такой покупки точно не будет.

Из Африки также привезли птиц Марабу. Теперь они будут радовать новосибирцев в своих вольерах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Бюджет#Новосибирский зоопарк#Научный центр#Павильоны
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