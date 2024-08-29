Жирафы в скором времени могут стать новыми звездами Новосибирского зоопарка

Пока разработали только проект, по которому возведут два павильона и научный центр. Для реализации необходимо выходить на федеральный уровень с большим бюджетом. Директор отметил, что жирафы для зоопарка, это недалекое будущее. Не исключено, что они станут новыми звездами зверинца.