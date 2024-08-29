Жирафы в скором времени могут стать новыми звездами Новосибирского зоопарка

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
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Updated Сегодня, 01:34
Андрей Шило, руководитель зоопарка, заявлял о планах приобретения жирафов еще в 2023 году. Правда, процесс этот сложный. Речь идет о строительстве павильонов, где будут проживать африканские животные.
Пока разработали только проект, по которому возведут два павильона и научный центр. Для реализации необходимо выходить на федеральный уровень с большим бюджетом. Директор отметил, что жирафы для зоопарка, это недалекое будущее. Не исключено, что они станут новыми звездами зверинца.
А вот в мэрии НГС сообщили, что пока вопрос приобретения зверей не рассматривался. Комплекс по содержанию жирафов лишь проектируется, поэтому в 2024 году такой покупки точно не будет.
Из Африки также привезли птиц Марабу. Теперь они будут радовать новосибирцев в своих вольерах.