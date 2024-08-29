Жители Новосибирска начали активно скупать мотоциклы

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
За год рост продаж мотоциклов вырос на 200%, при этом цены на этот вид транспортных средств выросли в среднем на 15%. Россияне начинают покупать мотоциклы с марта, пик приходится на июль.
Новосибирск в 2024 году оказался на седьмой строчке по количеству приобретенных мотоциклов, не попав в топ-5. Лидером рейтинга логично стал Краснодарский край, затем идут Московская, Иркутская, Ростовская области и Республика Башкортостан. Замыкает топ-10 Москва.
В Новосибирске мотоциклисты становятся героями не только криминальных сводок, но и курьезных. В августе байкер прокатил по улицам девушку в стрингах.