atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Жители Новосибирска начали активно скупать мотоциклы

Жители Новосибирска начали активно скупать мотоциклы

29 августа 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
, рассказали в пресс-службе Wildberries.

За год рост продаж мотоциклов вырос на 200%, при этом цены на этот вид транспортных средств выросли в среднем на 15%. Россияне начинают покупать мотоциклы с марта, пик приходится на июль.

Новосибирск в 2024 году оказался на седьмой строчке по количеству приобретенных мотоциклов, не попав в топ-5. Лидером рейтинга логично стал Краснодарский край, затем идут Московская, Иркутская, Ростовская области и Республика Башкортостан. Замыкает топ-10 Москва.

С 1 сентября изменятся правила работы такси — как это скажется на ценах
Узнать подробнее

В Новосибирске мотоциклисты становятся героями не только криминальных сводок, но и курьезных. В августе байкер прокатил по улицам девушку в стрингах.

Читайте также:
День рождения празднует новосибирский мэр Максим КудрявцевУлица Ленина в Новосибирске снова станет пешеходнойЭкс-полицейских судят за организацию «черного» канала миграции в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Байкер
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Сегодня, 07:15
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском
Сегодня, 07:27
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Сегодня, 07:13
Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работу
Вчера, 11:43
Краснокнижный гриб в виде звезды нашли в обычном дворе — можно ли его есть?
Вчера, 11:25