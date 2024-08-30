atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Приговор вынесен

15 лет колонии получили новосибирцы за производство 29 кг наркотиков

30 августа 2024, 05:47
Фото: 1MI
Приговор вынесен
В Новосибирске оглашен приговор за изготовления наркотиков, сообщили в прокуратуре.

Двое жителей Новосибирска, это были мужчина 34 и 38 лет, изготавливали наркотики. Производство находилось в селе Коурак, что в Тогучинском районе.

Незаконную деятельность они осуществляли ровно месяц в 2023 году. Объем наркотических веществ составлял 29 кг. Это считается особо крупный размер. Преступную деятельности накрыли. Сибиряков арестовали и обвинили в незаконном изготовлении запрещенных веществ.

Суд огласил преступникам приговор: 15 и 16 лет колонии. Также они обязаны выплатить штраф в 200 тысяч рублей каждому. Вину новосибирцы не признают. Решение еще можно обжаловать.

За смертельное ДТП судят наркомана, который снес мужчину на Октябрьском мосту и раздавил его.

Любовь к наркотикам и ведьмам отрицают участники феста «Индия» под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка под наркотиками заперлась в квартире и грозилась суицидом в Новосибирске40 кг наркотиков изготовили латыши в гараже на окраине Новосибирска
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Наркотики#Штраф#Тогучинский район
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Вчера, 07:15
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на отсутствие пандусов в центре Новосибирска
Сегодня, 01:29
Милые фото спасенных приипожаре животных показали в МЧС
Вчера, 11:18
Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске
Вчера, 10:16
Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь
Вчера, 10:11
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Вчера, 07:13