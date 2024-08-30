15 лет колонии получили новосибирцы за производство 29 кг наркотиков

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Двое жителей Новосибирска, это были мужчина 34 и 38 лет, изготавливали наркотики. Производство находилось в селе Коурак, что в Тогучинском районе.
Незаконную деятельность они осуществляли ровно месяц в 2023 году. Объем наркотических веществ составлял 29 кг. Это считается особо крупный размер. Преступную деятельности накрыли. Сибиряков арестовали и обвинили в незаконном изготовлении запрещенных веществ.
Суд огласил преступникам приговор: 15 и 16 лет колонии. Также они обязаны выплатить штраф в 200 тысяч рублей каждому. Вину новосибирцы не признают. Решение еще можно обжаловать.
За смертельное ДТП судят наркомана, который снес мужчину на Октябрьском мосту и раздавил его.