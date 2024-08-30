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Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Мужчина лез к детям

17 лет в колонии проведет 64-летний педофил, надругавшийся над тремя детьми

30 августа 2024, 04:32
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина лез к детям
В колонию отправили пожилого педофила, подробности дали в Следкоме.

Все случилось в Саратове год назад. Пожилой мужчина на улице совершил действия сексуального характера в отношении трех детей, пишет телеканал «Саратов 24». Этот инцидент заметили прохожие, которые обратились в полицию.

Педофила задержали, арестовали и осудили. Теперь 64-летний россиянин отправится в колонию. Суд назначил ему 17 лет за решеткой. Еще ему запретили быть педагогом, воспитателем и иметь любую профессию, связанную с детьми.

За одну неделю в Новосибирске семь детей подверглись преступным действиям с пометкой 18+.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Россия#Приговор#Педофил#Колония#18+
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