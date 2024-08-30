17 лет в колонии проведет 64-летний педофил, надругавшийся над тремя детьми

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Все случилось в Саратове год назад. Пожилой мужчина на улице совершил действия сексуального характера в отношении трех детей, пишет телеканал «Саратов 24». Этот инцидент заметили прохожие, которые обратились в полицию.
Педофила задержали, арестовали и осудили. Теперь 64-летний россиянин отправится в колонию. Суд назначил ему 17 лет за решеткой. Еще ему запретили быть педагогом, воспитателем и иметь любую профессию, связанную с детьми.
За одну неделю в Новосибирске семь детей подверглись преступным действиям с пометкой 18+.