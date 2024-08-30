atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Кто требуется в Новосибирске

Аффинер сыра, инструктор-маршал: топ необычных вакансий августа нашли в Новосибирске

30 августа 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney
Кто требуется в Новосибирске

Топ необычных вакансий августа нашли в Новосибирске

Самые необычные и нетипичные для рынка вакансии нашли в Новосибирске аналитики.

В августе среди необычных предлагаемых работодателями профессий есть инструктор-маршал. Специалиста ищет картинг-клуб. Обучать сотрудника готовы самостоятельно, а платить за работу могут от 45 тысяч рублей.

Еще редкой стала профессия аффинер сыра. Тут опыт тоже не обязателен. От работника требуют следить за сырами в период их созревания. За это готовы платить от 45 тысяч рублей.

Еще открыта вакансия гидрометеонаблюдателя. Метеоролог должен фиксировать опасные природные явления. Тут уже важен опыт и образование в этой сфере, сообщает сервис hh.ru. Зарплата составляет от 22 до 42 тысяч рублей.

Помимо этого, в Новосибирске ищут скорняка, сопроводителя последней мили, конюха и зольщика котельной. В рейтинг лучших вакансий 2024 года вошли оператор производственной линии, бетонщик и риелтор.

Топ-3 неочевидных вакансий для новосибирцев, кто любит детей — сколько платят
Узнать подробнее
Читайте также:
Няня енотов и еще семь странных вакансий в Новосибирске — повод сменить работуДля жителей Курской области запустили сервис поиска работы с предоставлением жильяШестидневная рабочая неделя ждет новосибирцев в конце октября 2024
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Деньги#Зарплата#Вакансии#Рабочий
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Вчера, 07:15
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на отсутствие пандусов в центре Новосибирска
Сегодня, 01:29
Милые фото спасенных приипожаре животных показали в МЧС
Вчера, 11:18
Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске
Вчера, 10:16
Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь
Вчера, 10:11
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Вчера, 07:13