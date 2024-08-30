Аффинер сыра, инструктор-маршал: топ необычных вакансий августа нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 02:23
Updated Сегодня, 02:23
В августе среди необычных предлагаемых работодателями профессий есть инструктор-маршал. Специалиста ищет картинг-клуб. Обучать сотрудника готовы самостоятельно, а платить за работу могут от 45 тысяч рублей.
Еще редкой стала профессия аффинер сыра. Тут опыт тоже не обязателен. От работника требуют следить за сырами в период их созревания. За это готовы платить от 45 тысяч рублей.
Еще открыта вакансия гидрометеонаблюдателя. Метеоролог должен фиксировать опасные природные явления. Тут уже важен опыт и образование в этой сфере, сообщает сервис hh.ru. Зарплата составляет от 22 до 42 тысяч рублей.
Помимо этого, в Новосибирске ищут скорняка, сопроводителя последней мили, конюха и зольщика котельной. В рейтинг лучших вакансий 2024 года вошли оператор производственной линии, бетонщик и риелтор.