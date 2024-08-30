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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Афиша самых интересных событий в Новосибирске — куда пойти в последние выходные лета

Афиша самых интересных событий в Новосибирске — куда пойти в последние выходные лета

30 августа 2024, 09:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Последние выходные лета и День знаний будут насыщены интересными событиями, чем заняться в Новосибирске — в нашей афише.

Лето подходит к концу, но это не значит, что нужно грустить по этому поводу. Выберите события из афиши по интересам — они точно поднимут настроение. Отправляйтесь на встречу приключениям с друзьями, всей семьей или даже сам с собой.

«ТехноАрт»

В Новосибирске продолжается фестиваль науки и искусства. В программе выступления Тоси Чайкиной, Александра Пушного и Евгения Цыганова. Кстати, улицу Ленина с 30 августа по 2 сентября сделали пешеходной, не упустите момент насладиться отсутствием автомобилей.

Цена: бесплатно, 0+

Фото: atas.info

Линейка первых

Праздник на Михайловской набережной в честь 1 сентября. Хедлайнер — AMCHI. Событие пройдет с 11 до 16 часов.

Цена: бесплатно, 0+

Фото: atas.info

Пикник на заднем дворе

Заключительная вечеринка лета на заднем дворе Башни на Маркса. Обещают музыку, напитки, кино, открытый микрофон.

Цена: от 300 рублей, 16+

Фото: atas.info

Восточный фестиваль

Фестиваль восточной культуры в Сибирь-Хоккайдо. В программе — мастер-классы, ярмарка и концерт.

Цена: бесплатно, 0+

Фото: atas.info

Винный вечер

Романтический винный вечер на Арт-барже с прогулкой на теплоходе.

Цена: от 3 тысяч рублей, 18+

Фото: atas.info

Фестиваль уличного кино

Закрытие сезона кино на траве в Нарымском сквере. Помимо просмотра фильма подготовили мастер-классы, игры, квест.

Сам фестиваль проходит без ограничений по возрасту, но фильмы из вечерней программы идут с маркировкой 16+

Цена: бесплатно

Фото: atas.info

День знаний в «Победе»

Образовательно-развлекательная программа: лекции, мастер-классы, творческие встречи и премьера нового фильма.

Цена: бесплатно, 0+

Фото: atas.info

Open Space Picnic

Научный пикник в НГУ: научно-популярные площадки, концерт студенческих клубов, Science Slam, музыкальный квартирник и фаер-шоу.

Цена: бесплатно, 6+

Фото: atas.info

«Кремний»

Международный фестиваль научного и индустриального кино Сибири в кинотеатре «Победа».

Цена: бесплатно, 0+

Фото: atas.info
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