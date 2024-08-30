Афиша самых интересных событий в Новосибирске — куда пойти в последние выходные лета

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Лето подходит к концу, но это не значит, что нужно грустить по этому поводу. Выберите события из афиши по интересам — они точно поднимут настроение. Отправляйтесь на встречу приключениям с друзьями, всей семьей или даже сам с собой.
В Новосибирске продолжается фестиваль науки и искусства. В программе выступления Тоси Чайкиной, Александра Пушного и Евгения Цыганова. Кстати, улицу Ленина с 30 августа по 2 сентября сделали пешеходной, не упустите момент насладиться отсутствием автомобилей.
Цена: бесплатно, 0+
Праздник на Михайловской набережной в честь 1 сентября. Хедлайнер — AMCHI. Событие пройдет с 11 до 16 часов.
Цена: бесплатно, 0+
Заключительная вечеринка лета на заднем дворе Башни на Маркса. Обещают музыку, напитки, кино, открытый микрофон.
Цена: от 300 рублей, 16+
Фестиваль восточной культуры в Сибирь-Хоккайдо. В программе — мастер-классы, ярмарка и концерт.
Цена: бесплатно, 0+
Романтический винный вечер на Арт-барже с прогулкой на теплоходе.
Цена: от 3 тысяч рублей, 18+
Закрытие сезона кино на траве в Нарымском сквере. Помимо просмотра фильма подготовили мастер-классы, игры, квест.
Сам фестиваль проходит без ограничений по возрасту, но фильмы из вечерней программы идут с маркировкой 16+
Цена: бесплатно
Образовательно-развлекательная программа: лекции, мастер-классы, творческие встречи и премьера нового фильма.
Цена: бесплатно, 0+
Научный пикник в НГУ: научно-популярные площадки, концерт студенческих клубов, Science Slam, музыкальный квартирник и фаер-шоу.
Цена: бесплатно, 6+
Международный фестиваль научного и индустриального кино Сибири в кинотеатре «Победа».
Цена: бесплатно, 0+