Авито подключил Красный Крест к благотворительной механике платформы «Знак добра»

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Пользователи могут направить любую сумму от 100 рублей в одну из старейших благотворительных организаций с помощью социальной механики «Знак добра». С 2023 года с помощью «Знака добра» пользователи Авито помогают благотворительным фондам по всей стране. Сейчас партнерами проекта являются уже 17 некоммерческих фондов.
После перевода пользователю станет доступен специальный бейдж — его можно прикрепить к объявлениям, чтобы сделать их виднее в поиске. «Знак добра» действует во всех категориях товаров: личные вещи, для дома и дачи, электроника, хобби и отдых, запчасти, оборудование для бизнеса, а также животные.
Авито и Российский Красный Крест с 2023 реализуют проекты по оказанию экстренной помощи людям при стихийных бедствиях. Так, совместными усилиями была обеспечена льготная доставка помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области: на платформе Авито было опубликовано более 6000 объявлений, которые направлялись людям в затронутые населенные пункты.
Сейчас Авито и РКК осуществляют гуманитарную кампанию для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. Для оказания помощи пострадавшим людям из данных регионов на платформе реализована специальная механика объявлений с хештегом #яПомогаю.
«Мы продолжаем развивать свои благотворительные инициативы и подключаем организацию Российский Красный Крест к механике „Знак добра“. Авито и РКК уже реализуют совместно несколько гуманитарных проектов, которые направлены на помощь людям, оказавшимся в зоне стихийных бедствий. Теперь пользователи могут перевести средства на благотворительность напрямую в Красный Крест через нашу платформу» — отметил руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин.
«Благодаря программе „Знак добра“ Авито поддерживает и развивает культуру благотворительности в России. Для нас очень ценно, что пользователи Авито доверяют нам и поддерживают Российский Красный Крест, это позволяет нам оперативно помогать самым нуждающимся. Помимо денежных пожертвований, люди со всей страны, в рамках программы #Япомогаю, отправляют нам посылки с необходимой гуманитарной помощью», — рассказала директор департамента фандрайзинга Российского Красного Креста Валентина Перехватова.