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Деньги идут на добрые дела

Авито подключил Красный Крест к благотворительной механике платформы «Знак добра»

30 августа 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Деньги идут на добрые дела
Теперь пожертвовать средства в Российский Красный Крест можно через Авито.

Пользователи могут направить любую сумму от 100 рублей в одну из старейших благотворительных организаций с помощью социальной механики «Знак добра». С 2023 года с помощью «Знака добра» пользователи Авито помогают благотворительным фондам по всей стране. Сейчас партнерами проекта являются уже 17 некоммерческих фондов.

После перевода пользователю станет доступен специальный бейдж — его можно прикрепить к объявлениям, чтобы сделать их виднее в поиске. «Знак добра» действует во всех категориях товаров: личные вещи, для дома и дачи, электроника, хобби и отдых, запчасти, оборудование для бизнеса, а также животные.

Можно направить любую сумму пожертвованийМожно направить любую сумму пожертвований
Можно направить любую сумму пожертвований
Фото: https://avito.ru

Авито и Российский Красный Крест с 2023 реализуют проекты по оказанию экстренной помощи людям при стихийных бедствиях. Так, совместными усилиями была обеспечена льготная доставка помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области: на платформе Авито было опубликовано более 6000 объявлений, которые направлялись людям в затронутые населенные пункты.

Сейчас Авито и РКК осуществляют гуманитарную кампанию для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. Для оказания помощи пострадавшим людям из данных регионов на платформе реализована специальная механика объявлений с хештегом #яПомогаю.

«Мы продолжаем развивать свои благотворительные инициативы и подключаем организацию Российский Красный Крест к механике „Знак добра“. Авито и РКК уже реализуют совместно несколько гуманитарных проектов, которые направлены на помощь людям, оказавшимся в зоне стихийных бедствий. Теперь пользователи могут перевести средства на благотворительность напрямую в Красный Крест через нашу платформу» — отметил руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин.
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«Благодаря программе „Знак добра“ Авито поддерживает и развивает культуру благотворительности в России. Для нас очень ценно, что пользователи Авито доверяют нам и поддерживают Российский Красный Крест, это позволяет нам оперативно помогать самым нуждающимся. Помимо денежных пожертвований, люди со всей страны, в рамках программы #Япомогаю, отправляют нам посылки с необходимой гуманитарной помощью», — рассказала директор департамента фандрайзинга Российского Красного Креста Валентина Перехватова.
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#Эмилия Губарева#Общество#Россия#Помощь#Благотворительность#Деньги#Пожертвования
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