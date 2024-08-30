Авито подключил Красный Крест к благотворительной механике платформы «Знак добра»

После перевода пользователю станет доступен специальный бейдж — его можно прикрепить к объявлениям, чтобы сделать их виднее в поиске. «Знак добра» действует во всех категориях товаров: личные вещи, для дома и дачи, электроника, хобби и отдых, запчасти, оборудование для бизнеса, а также животные.