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Стрельба была на парковке

Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в новосибирском автосалоне

30 августа 2024, 03:39
Фото: 1MI
Стрельба была на парковке
В Новосибирске произошел скандал со стрельбой в автосалоне, о чем теперь доложат главе СКР, передают в ведомстве.

Инцидент произошел 28 августа в автомобильном салоне на Станционной. По словам клиента, он купил там машину и хотел починить ее по гарантии, но ему постоянно отказывали.

В очередной раз между сотрудником и покупателем уже произошел конфликт. Скандал закончился стрельбой: пострадал новосибирец, в которого мог стрелять работник салона. Пуля пришлась в ногу.

После происшествия, делом заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин. Он ждет доклад после проверки инцидента, а также результаты и принятые меры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Стрельба#Конфликт#СК#Оружие#Александр Бастрыкин
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