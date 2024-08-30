Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в новосибирском автосалоне

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Инцидент произошел 28 августа в автомобильном салоне на Станционной. По словам клиента, он купил там машину и хотел починить ее по гарантии, но ему постоянно отказывали.
В очередной раз между сотрудником и покупателем уже произошел конфликт. Скандал закончился стрельбой: пострадал новосибирец, в которого мог стрелять работник салона. Пуля пришлась в ногу.
После происшествия, делом заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин. Он ждет доклад после проверки инцидента, а также результаты и принятые меры.