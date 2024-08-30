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Пандусов в центре мало

Глава СК Бастрыкин обратил внимание на отсутствие пандусов в центре Новосибирска

30 августа 2024, 01:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пандусов в центре мало
В Новосибирске не нашли пандусов в центральной части города: этим заинтересовался глава СКР, сообщили в ведомстве.

Новосибирцы пожаловались на отсутствие пандусов для маломобильных горожан. Их не обнаружили от жилых домов до Красного проспекта.

Для жителей столицы Сибири это создает трудности, ведь не все могут добраться до точки назначения самостоятельно, особенно когда для этого нет физической возможности. Люди вынуждены просить кого-то постороннего.

Эти жалобы дошли до главы Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил местному отделению начать проверку данного факта и представить отчет с результатами.

Летом разрушили единственный пандус у Краеведческого музея. Причем эта история весьма скандальная, ведь пандус переделывали несколько раз.

Бастрыкин взял на контроль пандусы на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#СК РФ#Александр Бастрыкин#Пандус
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