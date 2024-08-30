Hamster Kombat запускает токен — сколько получат игроки, рассказал эксперт

Эксперт по «тапалкам» Илья Дромашко уверен: не стоит рассчитывать на большую прибыль, даже если вы днем и ночью нажимали на экран смартфона. Курс токена будет довольно низким из-за огромного количества игроков. Шанс, что он потом вырастет, крайне мал.