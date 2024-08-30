atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Hamster Kombat запускает токен — смогут ли заработать «тапающие» новосибирцы

Hamster Kombat запускает токен — сколько получат игроки, рассказал эксперт

30 августа 2024, 10:48
Фото: Hamster Kombat

Hamster Kombat запускает токен — смогут ли заработать «тапающие» новосибирцы

Создатели игры Hamster Kombat сдержали свое слово и объявили дату запуска токена и выхода на биржу — 26 сентября. Atas.info узнал у эксперта, на сколько могут стать богаче те, кто полгода «тапал» хомяка.

Эксперт по «тапалкам» Илья Дромашко уверен: не стоит рассчитывать на большую прибыль, даже если вы днем и ночью нажимали на экран смартфона. Курс токена будет довольно низким из-за огромного количества игроков. Шанс, что он потом вырастет, крайне мал.

«Мое мнение, что на Hamster Kombat много никто не заработает. Ну раздадут они по 50-100 долларов. По 500-1000 долларов заберут топ-3 игроков, у которых миллионы, миллиарды (игровых монет. — Прим. ред.), и они сидят и тапают целыми днями. Но в целом я сомневаюсь, что это будет невероятный заработок на „Хамстере“. Поскольку охват игроков перевалил за колоссальное количество, не найдется столько инвесторов, желающих скупать этот токен. Он больше ничем не поддерживается. Если этот проект больше ничего не предложит, то так и умрет», — говорит Илья Дромашко.
Завирусилась игра Hamster Combat: как в нее играть и можно ли заработать?
Узнать подробнее

Hamster Kombat — далеко не уникальная игра-«тапалка», а организаторы, кроме симпатичной картинки не могут ничего предложить. При этом создатели, в отличие от игроков, давно уже получили своё, уверен эксперт.

«Организаторы уже свои деньги заработали. Несколько недель подряд крутили рекламу ставок — это огромные деньги. Каждый день минимум 20-40 млн пользователей — вот и считайте».

Илья Дромашко предложил не рассчитывать сорвать куш, играя в Hamster Kombat.

«Единственное, на что можно рассчитывать, что все школьники перестали „тапать“, и остались единицы, кто до сих пор этим занимается. Те, у кого уровень повыше, могут что-то забрать. Но шанс — не более 5%».
Афиша самых интересных событий в Новосибирске — куда пойти в последние выходные лета
Узнать подробнее

Игру Hamster Kombat (16+) запустили в марте 2024 года на платформе Telegram. Сейчас разработчики заявляют о 300 млн пользователях. На Telegram-канал подписаны более 52,3 млн аккаунтов.

Читайте также:
Как продать хомяка? Токен запускает игра Hamster Kombat (16+)Если не хомяк, то кто? Рассказываем, какие еще есть «тапалки»Пять секретов Hamster Kombat: как зарабатывать миллионы на хомяке каждый день
#Алёна Рогонова#Экономика#Россия#Hamster Kombat
Подпишитесь
Сезон охоты стартует в Новосибирской области — где и в кого можно стрелять
Сегодня, 05:05
Разлученные с мамой медвежата-двойняшки осваиваются в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 06:37
Какие города сталкиваются с ростом цен на запчасти для автомобилей
Сегодня, 06:12
Жители Новосибирска смогут выбрать названия для сквера и набережной
Сегодня, 05:35
17 лет в колонии проведет 64-летний педофил, надругавшийся над тремя детьми
Сегодня, 04:32
Милые фото спасенных при пожаре животных показали в МЧС
Вчера, 11:18