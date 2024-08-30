Hamster Kombat запускает токен — сколько получат игроки, рассказал эксперт

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Эксперт по «тапалкам» Илья Дромашко уверен: не стоит рассчитывать на большую прибыль, даже если вы днем и ночью нажимали на экран смартфона. Курс токена будет довольно низким из-за огромного количества игроков. Шанс, что он потом вырастет, крайне мал.
«Мое мнение, что на Hamster Kombat много никто не заработает. Ну раздадут они по 50-100 долларов. По 500-1000 долларов заберут топ-3 игроков, у которых миллионы, миллиарды (игровых монет. — Прим. ред.), и они сидят и тапают целыми днями. Но в целом я сомневаюсь, что это будет невероятный заработок на „Хамстере“. Поскольку охват игроков перевалил за колоссальное количество, не найдется столько инвесторов, желающих скупать этот токен. Он больше ничем не поддерживается. Если этот проект больше ничего не предложит, то так и умрет», — говорит Илья Дромашко.
Hamster Kombat — далеко не уникальная игра-«тапалка», а организаторы, кроме симпатичной картинки не могут ничего предложить. При этом создатели, в отличие от игроков, давно уже получили своё, уверен эксперт.
«Организаторы уже свои деньги заработали. Несколько недель подряд крутили рекламу ставок — это огромные деньги. Каждый день минимум 20-40 млн пользователей — вот и считайте».
Илья Дромашко предложил не рассчитывать сорвать куш, играя в Hamster Kombat.
«Единственное, на что можно рассчитывать, что все школьники перестали „тапать“, и остались единицы, кто до сих пор этим занимается. Те, у кого уровень повыше, могут что-то забрать. Но шанс — не более 5%».
Игру Hamster Kombat (16+) запустили в марте 2024 года на платформе Telegram. Сейчас разработчики заявляют о 300 млн пользователях. На Telegram-канал подписаны более 52,3 млн аккаунтов.