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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Где запчасти дороже всего

Какие города сталкиваются с ростом цен на запчасти для автомобилей

30 августа 2024, 06:12
Фото: 1MI
Где запчасти дороже всего

Названы причины резкого роста цен на автозапчасти в Новосибирске

Новосибирские водители столкнулись с резким подорожанием запчастей для автомобилей, узнали аналитики.

Возглавляют рост цен на работы в сервисах и запчасти для автомобилей крупные города — Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. Опрос, проведенный Группой Ренессанс Страхование и сервисом «Автокод», показал, что многие россияне столкнулись с увеличением стоимости услуг авторемонтных мастерских и автозапчастей.

Жители крупных городов с миллионным населением, особенно Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края, чаще всего сталкиваются с увеличением цен на авторемонтные услуги. У автомобилистов возникают чаще поломки, что требует обращения к автомастерским.

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Результаты опроса свидетельствуют о том, что в этом году подорожали автозапчасти для большинства водителей: 86% петербуржцев, 79% москвичей и 74% жителей Краснодарского края. В Новосибирске этот рост составляет 59%.

Более 40% жителей регионов, где стоимость запчастей и ремонт растут быстрее, вынуждены передвигаться на поломанных машинах из-за отсутствия финансовой возможности оплатить дорогой ремонт. Стоимость автозапчастей увеличилась из-за роста инфляции, валютной переоценки, расходов на логистику.

Жительнице Новосибирска продали ржавую машину и теперь она не может ее починить.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Автомобили
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