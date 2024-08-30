Какие города сталкиваются с ростом цен на запчасти для автомобилей

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Возглавляют рост цен на работы в сервисах и запчасти для автомобилей крупные города — Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. Опрос, проведенный Группой Ренессанс Страхование и сервисом «Автокод», показал, что многие россияне столкнулись с увеличением стоимости услуг авторемонтных мастерских и автозапчастей.
Жители крупных городов с миллионным населением, особенно Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края, чаще всего сталкиваются с увеличением цен на авторемонтные услуги. У автомобилистов возникают чаще поломки, что требует обращения к автомастерским.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что в этом году подорожали автозапчасти для большинства водителей: 86% петербуржцев, 79% москвичей и 74% жителей Краснодарского края. В Новосибирске этот рост составляет 59%.
Более 40% жителей регионов, где стоимость запчастей и ремонт растут быстрее, вынуждены передвигаться на поломанных машинах из-за отсутствия финансовой возможности оплатить дорогой ремонт. Стоимость автозапчастей увеличилась из-за роста инфляции, валютной переоценки, расходов на логистику.
Жительнице Новосибирска продали ржавую машину и теперь она не может ее починить.