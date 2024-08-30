Какие города сталкиваются с ростом цен на запчасти для автомобилей

Жители крупных городов с миллионным населением, особенно Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинской области и Краснодарского края, чаще всего сталкиваются с увеличением цен на авторемонтные услуги. У автомобилистов возникают чаще поломки, что требует обращения к автомастерским.