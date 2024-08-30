Мигрант попросил показать сибирячку грудь: резонанс дошел до главы СК Бастрыкина

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Все случилось в новосибирском Академгородке. В киоск с фруктами пришла женщина. При оплате покупки мигрант за кассой попросил сибирячку показать ему грудь. За это он был готов даже ей заплатить. Молодому человеку всего 17 лет.
Покупательница закатила скандал. Она обратилась к общественникам, которые пришли разбираться в магазин. Вскоре продавца уволили, а киоск проверят специалисты Роспотребнадзора.
Новость об инциденте дошла и до главы СКР Александра Бастрыкина. Он потребовал разобраться в аморальном поведении мигранта.