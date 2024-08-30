atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Неудачный поход в магазин был у женщины

Мигрант попросил показать сибирячку грудь: резонанс дошел до главы СК Бастрыкина

30 августа 2024, 03:58
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Неудачный поход в магазин был у женщины

Бастрыкин потребовал доклад об аморальном поведении мигранта в Новосибирске

Молодой мигрант пристал к сибирячке с просьбой показать ему грудь в новосибирском магазине, о чем узнал глава СКР, сообщили в ведомстве.

Все случилось в новосибирском Академгородке. В киоск с фруктами пришла женщина. При оплате покупки мигрант за кассой попросил сибирячку показать ему грудь. За это он был готов даже ей заплатить. Молодому человеку всего 17 лет.

Покупательница закатила скандал. Она обратилась к общественникам, которые пришли разбираться в магазин. Вскоре продавца уволили, а киоск проверят специалисты Роспотребнадзора.

Новость об инциденте дошла и до главы СКР Александра Бастрыкина. Он потребовал разобраться в аморальном поведении мигранта.

Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в новосибирском автосалоне
Узнать подробнее
Читайте также:
За красивой грудью в Новосибирск приехала известная модель PlayboyБлогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Проверка#СК#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается
Вчера, 07:15
Глава СК Бастрыкин обратил внимание на отсутствие пандусов в центре Новосибирска
Сегодня, 01:29
Милые фото спасенных приипожаре животных показали в МЧС
Вчера, 11:18
Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске
Вчера, 10:16
Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь
Вчера, 10:11
71 млн требуют со строителей школы в Новосибирске
Вчера, 07:13